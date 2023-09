Dani Martín, la promesa del Rayo Majadahonda que ha de batre el Nàstic

El porter de 17 anys va brillar la primera jornada contra el Deportivo i ha estat convocat per la selecció sub19

Actualitzada 31/08/2023 a les 18:58

El Nàstic de Dani Vidal té demà la primera sortida de la temporada. Els grana visitaran l'Estadi Cerro del Espino, la casa d'un Rayo Majadahonda amb una plantilla renovada, plena de jugadors joves i ambiciosos. Entre aquests, un nom ha ressonat per damunt de la resta: el porter Dani Martín.



El jove de 17 anys va debutar a la Primera Federació per la porta gran. Els madrilenys tenien la difícil prova de començar la temporada al camp del Deportivo de la Coruña. Riazor tenia més de vint mil espectadors a les graderies i Dani Martín es va fer enorme. El porter va patir un setge constant per part dels davanters del Deportivo, però va mantenir la porteria zero en tot moment amb aturades de tota mena. Fins i tot, va tenir la sang freda amb la pilota als peus i va saber driblar un punta local quan aquest li volia pispar l'esfèric. El seu rendiment no ha passat desapercebut i ha sigut convocat per la selecció espanyola sub19 per exercitar-se a les ordres de José Lana del 4 al 7 de setembre.Martín va ser el porter més jove en debutar a Primera Federació i el Rayo Majadahonda sap del seu talent. L'equip madrileny el té blindat amb una clàusula d'un milió d'euros, una xifra important per un jugador de Primera Federació. Fins i tot, el seu talent ha tapat l'exgrana Cheikh Kane Sarr, que va fitxar pel conjunt madrileny aquest estiu i, de moment, s'ha quedat a la banqueta. Dissabte, Martín serà el mur que haurà de superar el Nàstic per emportar-se els tres punts de la capital.El jove porter de 17 anys no és més que un exemple de la revolució que ha patit el Rayo Majadahonda. Néstor Susaeta, director esportiu de l'equip madrileny, ha liderat un projecte jove que aspira a tornar al futbol professional «en dos o tres anys». La plantilla té 25 anys de mitjana i està liderada per Carlos Cura. L'entrenador madrileny va comandar el filial, el Paracuellos, la darrera temporada i el va portar ald'ascens. Aquest rendiment li va valer per tenir una oportunitat al primer equip i, amb ell, han pujat un bon grapat de jugadors. Tres d'aquests, Anderson, Claverías i Dani Martín, van ser titulars contra el Deportivo. De les 20 incorporacions que van realitzar durant el mercat d'estiu, també van arribar jugadors contrastats a la categoria. Els migcampistes Raúl Tavares i Álvaro Arnedo eren els encarregats de posar el seny a la medul·lar del Cornellà i el Linares la darrera temporada i, enguany, lideren la zona creativa de l'equip.El veterà Jorge Casado és dels pocs jugadors que es mantenen de l'any passat i està acompanyat de Kike Hermoso, un jugador amb passat al Betis Deportivo que arriba de jugar a Portugal. Els dos jugadors van haver de treballar de valent per frenar al Deportivo, però ho van aconseguir. De fet, els madrilenys no van rematar a la porteria rival fins a les acaballes del partit, així que van demostrar que són un equip capaç de replegar-se i convertir-se en un maldecap per l'atac rival.El Nàstic arriba amb tota la plantilla disponible i buscarà la primera victòria de la temporada lluny del Nou Estadi demà a les 21.30 hores.