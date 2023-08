«Tots els jugadors han arribat al Nàstic amb ganes de revindicar-se»

L'entrenador grana reflexiona sobre l'inici de la segona temporada al capdavant de l'entitat

Actualitzada 30/08/2023 a les 20:57

— Estic satisfet amb el resultat i tranquil, sobretot perquè es va mostrar el treball fet durant la pretemporada. El que ens va permetre mostrar una bona versió en el partit van ser tots els fruits de la pretemporada. Ara, hem de continuar amb la idea de joc que vam mostrar i continuar fent passos endavant.— L'any passat vam estar una mica castigats a casa. A vegades, ens costava aconseguir els resultats. Estic content perquè sentim que l'afició s'identifica amb el nostre equip. Li agrada el plantejament i l'esforç dels jugadors, així que intentarem millorar perquè cada vegada generem més que el rival i completem millors partits a casa. Volem que la gent vingui contenta i motivada, el Nou Estadi Costa Daurada ha demostrat que és molt agraït si t'ho guanyes amb dedicació i esforç. A més, ha demostrat que, amb l'afició al nostre costat, els rivals ho passen molt malament. Treballem cada dia perquè l'afició estigui satisfeta i orgullosa d'aquest Nàstic.— Som ambiciosos, així que sabem que l'equip millorarà encara més. Si a la primera jornada de lliga donéssim tot el que tenim i no evolucionem, seria un problema. Va ser una bona estrena, però ara ens toca posar-nos a prova i respondre bé amb altres rivals i plantejaments.— Hi ha una gran diferència respecte a la confecció de la plantilla. A mi m'hauria agradat en certes ocasions fer una pressió alta i intensa l'any passat, però teníem certs jugadors que no reunien les condicions per fer-ho. Fer aquesta pressió no va de plantejament tàctic, va d'energia a les cames. Enguany s'ha firmat jugadors que ens donin aquesta capacitat. L'any passat havíem de tallar la sagnia a nivell defensiu i aquesta temporada hem signat jugadors amb més capacitat de jugar amb pilota i transitar millor. Anem pel bon camí.— No és just comparar un i altre. Al final un és un vestuari en el qual es va torçar la temporada i va entrar en una dinàmica negativa. Això treu el pitjor de cadascú. Ara és un nou projecte en el qual l'entrenador confecciona la plantilla amb la direcció esportiva. A més, comencem guanyant, així que no és comparable. El que és una realitat és que estem molt contents per la predisposició de la plantilla. Hem entrenat molt aquesta pretemporada i no hi ha hagut cap queixa. Els jugadors creuen en el que fem i és una garantia perquè les coses surtin bé.— El coneixement de la categoria el tenia des que vaig pujar de segon entrenador. El que aprens en aquestes situacions és a gestionar una situació en la qual hi havia problemes en el vestuari, en el joc i també en forma de lesions. El més important és que vam aconseguir l'objectiu plantejat de treure l'equip de la part baixa.— Ha sigut un estiu molt intens de la mà de Sergi Parés. No hem tingut vacances, però això és futbol i és el que toca. Sabíem que estil de joc volíem imposar i vam actuar a consciència perquè el 60 o 70% del rendiment d'una temporada s'extreu dels fitxatges d'estiu. Buscàvem jugadors amb ganes de reivindicar-se i formar un vestuari amb un gran nivell humà. Tenim un coneixement molt ampli de l'entorn del Nàstic i el que significa dur aquesta samarreta. Això vol dir que no podem fer un equip molt jove, perquè requeriria més temps d'adaptació al context de la Primera RFEF i al club. S'havia de fer un equilibri.— Estic satisfet perquè hem creat un grup molt competitiu. Tots els jugadors arriben al Nàstic amb ganes de reivindicar-se i fer un pas endavant. Tenim totes les posicions cobertes amb més d'un jugador. Ara ens toca extreure el màxim rendiment.— Si aquest és el problema, beneït sigui. El vertader problema seria només poder comptar amb 12 o 13 jugadors i no confiar en els altres 7 o 8. Crec que avui en dia l'onze inicial ha perdut importància. L'altre dia vam utilitzar 16 jugadors en un partit, que és un percentatge important de la plantilla.— La lliga és llarga i també jugarem la Copa del Rei. Són molts partits en una temporada, així que necessitem a tots els jugadors endollats. Segurament hi haurà moments millors i d'altres de pitjors. Poden haver-hi lesions i males dinàmiques, així que és una garantia.— En aquests darrers anys hem après que és una categoria molt igualada. Sempre hi ha sorpreses. Que em digui algú si, al principi de la temporada, va apostar per l'ascens directe de l'Amorebieta. Enguany competim contra equips amb pressupostos elevats, altres que tenen l'ajut econòmic d'haver baixat de Segona Divisió. Per una banda, hi ha històrics com el Deportivo i altres com la Cultural Leonesa que ha signat bons jugadors. A més, també hi ha equips més tapats. Per exemple, el Real Unión no surt entre els favorits, però té una gran plantilla per posar en problemes a qualsevol.— La veritat és que ha sigut un aterratge extremadament bo i sorprenentment ràpid. Quan treballes amb gent nova, sempre cal un període d'adaptació, però hem congeniat aviat. Iván Moreno el conec de fa molts anys, va ser entrenador meu quan tenia 8 anys. Jordi Abella coneix el club a la perfecció, Jaume García fa molt de temps que treballa amb mi i amb Manolo Oliva no fa falta dir res més.— Avui dia és un coneixement bastant estès la importància d'un bon cos tècnic. Necessites delegar funcions, tot i que està clar que l'última decisió la pren l'entrenador. Està clar que deu ulls donen més punts de vista diferents i permet analitzar amb més profunditat l'equip.— Quan un equip defensa de manera ordenada i amb una gran intensitat a la part alta, és molt difícil de guanyar. A mi no m'agrada enfrontar-me contra rivals així. Aquest nivell d'intensitat requereix molt de treball i crea un equip difícil d'atacar i adaptatiu durant el partit. Aquest és l'equip que volem ser.— M'agrada plantejar els partits igual a casa que fora. Tot i que els equips volen fer valer el factor camp, no podem començar de base amb un pla de partit diferent, serem un equip valent.