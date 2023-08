L'Estadi Municipal, preparat pel Trofeu Ciutat de Reus de Futbol

El dissabte 2 de setembre el Reus FC Reddis s'enfrontarà al Villareal C

Actualitzada 31/08/2023 a les 16:10

L'Estadi Municipal de Reus acollirà aquest cap de setmana la quarta edició del Trofeu Ciutat de Reus de Futbol, un torneig que com en la passada edició es disputarà en categoria masculina i femenina.El dissabte 2 de setembre el Reus FC Reddis s'enfrontarà al Villareal C a les 18.00h. Aquest serà l'últim assaig de l'equip local abans de començar la seva lliga a la Tercera Federació, després l'ascens la passada temporada.Pel que fa al femení de la Fundació Futbol Base Reus, el partit tindrà lloc el diumenge 3 de setembre a les 18.00h contra el CE Sant Gabriel de Lliga Nacional. L'equip femení competirà a Primera Catalana on les expectatives passen per assolir l'ascens.Abans de l'inici de cada partit, els equips locals realitzaran la presentació dels seus jugadors i jugadores, per tal que els aficionats puguin conèixer millor les plantilles dels equips.