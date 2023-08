Els fitxatges del Reus Deportiu comencen a funcionar

Oruste i Casas van marcar en la classificació de l'equip a la fase final de la Lliga Catalana

Actualitzada 31/08/2023 a les 11:42

La maquinària del Reus Deportiu comença a carburar. Tots els inicis requereixen una adaptació i més si són renovacions a la part ofensiva de l'equip. Amb tot, tant Martí Casas com Maxi Oruste van demostrar dimarts que arriben a l'entitat roig-i-negre per ser importants. Els de Jordi Garcia disputen la Lliga Catalana, una competició que serveix de pretemporada per a l'equip reusenc. Amb la victòria del darrer dimarts, els roig-i-negres s'han classificat a la final four, i esperen, en els pròxims dies, els seus rivals.Els de Jordi Garcia s'han decidit per sumar títols aquesta temporada i la Lliga Catalana no és una excepció. A més, serveix per acabar de posar-se a punt de cara a la Supercopa d'Espanya, que tindrà lloc a Reus el 23 i 24 de setembre. El de dimarts no va ser un partit fàcil pels roig-i-negres. El Sant Just va començar la primera meitat imposant el seu ritme. Això, sumat a les aturades del porter rival a les faltes directes, els reusencs van marxar al descans amb un 3-0 en contra en el marcador.Després d'aquest període, el Reus Deportiu va sortir preparat per demostrar que no seran un rival còmode per qualsevol rival. Les noves incorporacions van ser les encarregades d'iniciar la remuntada. Martí Casas, amb un remat potent des de l'exterior, va marcar el 3-1. La relació entre Casas i el gol ha estat un idil·li des de la darrera temporada i ha demostrat que té la capacitat d'obrir la llauna des de qualsevol posició del camp.Els més habituals també van tenir el seu protagonisme. Marc Julià es va inventar un gol ell sol des de darrere de la porteria rival i David Gelmà va assistir a Maxi Oruste per posar el 3-3 en el marcador. L'atacant argentí és un jugador versàtil que té una gran experiència en els grans partits i en les situacions límit. Contra el Sant Just va estar en el moment oportú quan feia falta i, a les acaballes del partit, va desviar un xut de Julià per marcar el 3-4 final.La temporada només acaba de començar i els nous fitxatges del Reus Deportiu ja han fet un pas endavant. L'entitat roig-i-negra està decidida a aixecar títols aquesta temporada i han demostrat que, qualsevol equip que vulgui guanyar-los, haurà de fer un sobreesforç perquè cap resultat és massa ampli per evitar que el Reus Deportiu busqui la remuntada.