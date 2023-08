La comissió executiva de l'FCF es reafirma a demanar la dimissió de Rubiales

Els membres han mostrat el seu suport «absolut» a les jugadores de la selecció espanyola femenina

Actualitzada 30/08/2023 a les 14:12

La comissió executiva de la Federació Catalana de Futbol s'ha reafirmat a demanar la dimissió de Luis Rubiales, president de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) suspès per la FIFA, en considerar «inapropiat» el seu comportament a la final del Mundial femení.Segons ha informat l'FCF, els membres de la comissió s'han reunit aquest dimarts de manera extraordinària per analitzar el cas Rubiales i el seu impacte en el futbol català.En un comunicat, l'FCF precisa que els membres de la comissió executiva han mostrat el seu suport «absolut» a les jugadores de la selecció espanyola femenina.A més, l'FCF ha recordat que aquesta temporada 2023-23 continuarà amb la campanya #Orgullosa, «que consideren clau per al creixement i la millora del futbol femení» a Catalunya.«L'executiva ha reafirmat que la Federació Catalana de Futbol continuarà treballant juntament amb el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, per a la promoció del futbol i el futbol sala femení, en plans d'igualtat, i la incorporació de la dona en tots els òrgans i estructures federatives», resa el comunicat.Aquest posicionament oficial de la comissió executiva es produeix després que el president de la FCF, Joan Soteras, hagi afirmat aquest dimarts que el govern de la Generalitat de Catalunya «no és ningú» per a dir si ha de dimitir o no del seu càrrec, en al·lusió a les declaracions de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.La portaveu del Govern va urgir al president Soteras a dimitir en considerar que «no és la persona adequada» per a seguir al capdavant d'aquesta institució després dels seus posicionaments inicials sobre el cas Rubiales.