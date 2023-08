El Nàstic busca continuar trencant malediccions lluny del Nou Estadi

Els darrers anys, els partits com a visitants han sigut una tasca pendent

Actualitzada 29/08/2023 a les 23:42

Amb la victòria del darrer cap de setmana, el Nàstic va trencar una maledicció de 13 temporades. Dissabte, potser no ha de trencar una altra, però té al davant un repte que, en els darrers anys, ha portat més d'un maldecap: els duels com a visitant.



Des de la creació de la Primera Federació s'ha establert entre els equips la importància de ser regulars al seu estadi i, els més consistents com a visitant, són els que es permeten lluitar per les posicions elevades. Per al Nàstic, trencar el gel de la primera victòria fora de casa sempre ha costat. La temporada 21-22, el Nàstic de Raül Agné no va estrenar-se com a visitant fins a la jornada 21. Era una situació límit, els grana havien de guanyar al Betis Deportivo per salvar Agné a la banqueta, i així ho van fer. L'any passat, el primer triomf va arribar més aviat, a la jornada 10 el 29 d'octubre. Llavors, el Nàstic havia de sumar tres punts tant sí com no per l'ultimàtum a Agné i els grana van guanyar per 1-2 gràcies a dos gols d'estratègia. Dissabte, els de Dani Vidal visiten el Rayo Majadahonda amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf com més aviat millor.