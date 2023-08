«Volem diversificar encara més l'esport a la Canonja»

L'Ajuntament està treballant en ampliar les instal·lacions amb un camp i un polilleuger

Actualitzada 29/08/2023 a les 10:58

— Acaba d'aterrar a l'Ajuntament. Quins són els seus plans al capdavant de la regidoria d'Esports?



— Porto gairebé tota la vida en la dinàmica del municipi. Entro a l'Ajuntament amb la visió d'un ciutadà més que vol millorar les coses que he sentit que faltaven des de fora. El meu principal objectiu és diversificar encara més l'esport de la Canonja. Tenim el futbol, l'handbol i el ciclisme, tots aquests són emblemes del poble, però volem tenir espai per més esports federats, com, per exemple, equips de voleibol i pàdel.— Primer, tenim previst millorar les instal·lacions esportives. Estem ampliant el camp de futbol municipal amb l'objectiu de construir un camp més de futbol onze a la mateixa zona. D'aquesta manera, es pot dividir en dos camps de futbol 7 i facilitar el dia a dia dels clubs que utilitzen l'espai. A més, ampliarem els vestuaris, el bar i les graderies. En definitiva, crear un complex esportiu perquè sigui l'epicentre de l'esport i que ens permeti fer esdeveniments com el torneig Sant Sebastià. Segon, tenim previst construir un nou polilleuger per alliberar d'hores el Poliesportiu Josep Canadell i Veciana i obrir l'espai a més esports.— La idea és incentivar la generació de nous esports a l'escola i l'institut. Els promovem des de la base i, amb els nous equipaments, tindrem un espai on els joves puguin continuar desenvolupant-lo sense haver de sortir del municipi. A banda de futbol, handbol i ciclisme, volem voleibol, pàdel, futbol sala i més esports. A més també volem continuar potenciant l'esport femení. Tenim equips federats de futbol i handbol femení, però podem créixer encara més.— Des de la pandèmia, hem tingut complicacions amb la celebració del torneig de Sant Sebastià de Setmana Santa. L'objectiu és reprendre aquest tipus d'activitats a partir de l'any que ve. En el partit entre el Reus FC Reddis i el CF Canonja, que es va fer durant les festes d'estiu, vaig veure el camp ple i un gran ambient. Això ho volem repetir i no només amb el futbol, perquè a banda de potenciar l'esport i el factor humà, també és un benefici per al municipi.— Com a canongí, això m'omple d'orgull i, com a regidor, de responsabilitat. Els ascensos del CF Canonja i l'España Canonja han sigut històrics i vull felicitar a tots dos clubs per la feina feta. Ara, ens toca mantenir aquest nivell, perquè, d'aquesta manera, també comportarà el creixement de la base del club i, en definitiva, serà un benefici per tot el poble. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat. Per aquest motiu des de l'Ajuntament ens oferim per ajudar en el que calgui. També m'agradaria felicitar als Amics de l'Handbol i el Club Ciclista de la Canonja per la seva fantàstica feina durant l'any.— Ens agradaria tenir llesta la creació del complex esportiu en el segon trimestre del 2024. Estem treballant de valent per tenir-ho tot enllestit. A més, m'agradaria, en els pròxims anys, crear també una zona amb dues o tres pistes de pàdel i una pista a l'aire lliure on es puguin dur a terme més esports. La nostra intenció és que se situï en paral·lel al Poliesportiu Josep Canadell, just travessant l'avinguda Tarragona, però encara és una idea en la qual estem treballant en aquests moments.