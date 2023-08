Tarragona es mobilitzarà per rebre una etapa que atraurà les mirades de milions de persones

S'espera l'arribada dels ciclistes al centre de la ciutat entre les 17 i les 17.30 hores

Actualitzada 29/08/2023 a les 09:17

Evenepoel arriba líder

Carrefour dinamitzarà Tarragona

Òmnium convoca una mobilització

Oportunitat per als 'sprinters'

La quarta etapa, un repte de mitja muntanya per als ciclistes

Avui, la ciutat de Tarragona es convertirà en el centre del món del ciclisme estatal amb l'arribada de la Vuelta Espanya 2023. L'esdeveniment mobilitzarà a gairebé a tota la ciutat i el seu pas paralitzarà el centre, amb el punt principal d'animació centrat a la plaça Unesco i al passeig de les Palmeres.S'espera que els ciclistes comencin a arribar a Tarragona entre les 17 i les 17.30 hores per l'N-240. Primer, deixaran a banda i banda el barri de Sant Salvador abans d'entrar al centre de la ciutat per l'avinguda Andorra. Dins de la ciutat, els protagonistes recorreran els últims metres en pendent. Després de la plaça Imperial Tàrraco, pujaran per la Rambla Nova fins a arribar a la Font del Centenari. Allà, es desviaran per Pau Casals i Estanislau Figueres fins a arribar a la Rambla Vella. El tram final i que s'espera que sigui de màxima expectació amb un esprint serà la pujada pel passeig de Sant Antoni fins a arribar a la línia de meta, a la Diputació. Serà en aquest punt on estaran situades les bases dels equips participants.La cursa no tan sols portarà ciclistes, sinó que també mobilitzarà unes 1.300 persones lligades a la competició, amb cotxes, camions i càmeres que posaran a la ciutat en el focus d'uns 1,1 milions d'espectadors per RTVE.El ciclista Remco Evenepoel començarà la quarta etapa de la Vuelta com a líder de la competició. El belga va imposar la seva potència a la tercera etapa que va recórrer Súria, Arinsal i Andorra. Evenepoel va travessar la meta donant-se cops al pit per reivindicar-se com el nou portador del maillot vermell, superant al guanyador del Tour de França, Jonas Vingegaard i a Juan Ayuso. L'espanyol va ser el primer en atacar, però el belga va superar-los a tots per guanyar l'etapa i col·locar-se primer a la general. Després de travessar la meta, el belga va topar amb un membre de l'organització i va patir una ferida, però destaca que no serà un impediment de cara a l'etapa d'avui.Remco Evenepoel és el defensor del títol, ja va guanyar la competició l'any passat i busca mantenir la corona enguany. En segona posició hi ha el ciclista espanyol Enric Mas, seguit del francès Lenny Martinez, tercer, i Jonas Vingegaard en quarta posició. El 2017, l'última vegada que la Vuelta va passar per Tarragona, el guanyador va ser l'italià Matteo Trenttin i, avui, es decidirà qui serà el seu successor amb la primera posició en joc. Entre els favorits, a banda del belga, també hi ha Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Juan Ayuso.Carrefour celebrarà a Tarragona el seu 11è aniversari com a patrocinador de La Vuelta amb diverses activitats dirigides als aficionats del ciclisme al passeig de les Palmeres, on se situarà la fanzone Parque Vuelta. Entre les activitats destaquen la realització de més de 3.000 degustacions gratuïtes de productes al costat d'un desplegament d'accions amb les quals vol impulsar l'alimentació saludable i la sostenibilitat. Entre elles, es troben els sortejos de productes bio, ruletes de premis, jocs participatius per a totes les edats o invitacions vips per a conèixer com funciona La Vuelta des de dins. A més, la companyia impulsarà el KM Sostenible, amb el qual qualsevol persona pot col·laborar en el desenvolupament de projectes de reforestació.El Parque Vuelta serà el punt de reunió dels aficionats de la Vuelta. Estarà obert de 16 a 20 hores de la tarda amb diferents carpes de marxandatge oficial. A més, també comptarà amb una pantalla gegant en la qual els assistents podran presenciar el final d'etapa just abans de l'entrada dels ciclistes a Tarragona.Des del compte oficial de Twitter d'Òmnium Cultural Tarragonès s'ha convocat una mobilització per «rebre la Vuelta com es mereix ». Des de l'entitat volen aprofitar l'esdeveniment per «explicar la nostra causa». D'aquesta manera, convoquen als tarragonins que omplin la plaça de la Unesco amb banderes estelades cap a les 16 hores, tot just abans de l'arribada dels ciclistes a la ciutat.Des de l'organització indiquen que la quarta etapa serà una oportunitat per als sprinters, així que és probable que s'emportin l'etapa ciclistes que no es trobin al capdavant de la general com Coquard, Molano i Groves.Avui, la Vuelta enceta la quarta etapa de la cursa que consta de 185 quilòmetres. Aquesta començarà a Andorra la Vella a les 12.20 h. de la tarda i s'espera que arribi a Tarragona cap a les 17.30 h. Serà una etapa de mitja muntanya que combinarà descensos amb algun ascens destacat. Sobretot, serà una etapa que beneficiarà als sprinters. Els punts de muntanya més destacats són l'Alt de Belltall i el Coll de l'Illa, que es troben a 53 i 30 km de la línia de meta respectivament. Aquests punts són els més propicis perquè es produeixin alguns contraatacs i fugues. L'Alt de Belltall suposa una pujada de 798 metres i està catalogada per part de l'organització com de categoria 3 en ser un recorregut de 9,3 quilòmetres de pujada a 3,7% de pendent positiu. Seguidament, els ciclistes hi hauran de passar pel Coll de l'Illa, un dels punts més escollits de Tarragona per disputar competicions, com és el cas del RallyRACC. Aquest és de categoria 3 i consta de 5,2 quilòmetres de pujada amb 4,9% de pendent positiu. Una vegada superats aquests dos punts, els ciclistes especialitzats en velocitat tindran via lliure per emportar-se l'etapa. Al seu pas per Valls, es realitzarà un sprint en homenatge a l'atleta Marta Galimany. S'espera que el recorregut per Tarragona també sigui un sprint.