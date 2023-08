La jugada d'estratègia 'Sant Magí' dona els primers tres punts al Nàstic

Iván Moreno, segon entrenador grana, és l'encarregat aquesta temporada dels serveis a pilota aturada

Actualitzada 28/08/2023 a les 21:22

Tots els engranatges del Nàstic de Tarragona han començat a funcionar alhora per aconseguir la primera victòria de la temporada. Els grana van trencar la maledicció de les primeres jornades amb una diana de Nacho González al tercer minut de partit. Aquest gol va sorgir directament de la pissarra d'Iván Moreno a través de la jugada Sant Magí.El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va destacar a la roda de premsa posterior al partit que «estic molt content pel gol i, sobretot, per Iván Moreno. En aquesta faceta necessitem delegar, perquè les jugades d'estratègia a pilota aturada necessiten moltes hores de treball. Moreno és l'encarregat i estic satisfet que hem estat encertats».El tècnic tarragoní substitueix en aquestes tasques a Dani Vidal. L'any passat, l'actual primer entrenador del Nàstic, era l'encarregat de les jugades d'estratègia quan actuava de segon de Raül Agné i Iñaki Alonso. De fet, en més d'una ocasió aquests esforços van demostrar ser útils, com per exemple en el partit d'anada contra l'SD Logroñés, quan Montalvo va marcar el primer gol a las Gaunas després de rebre una passada a la frontal de Pedro del Campo.Enguany, és l'exentrenador del Vilafranca qui va preparar l'anomenada jugada Sant Magí. A la sortida d'un córner, tots els jugadors del Nàstic que van pujar a rematar es van situar a l'àrea petita, dificultant la visibilitat del porter rival. Llavors, Borja Martínez va centrar la pilota al primer pal i, allà, Nacho González la va pentinar cap enrere, sense mirar a porteria.La idea estava clara, tan a prop de la porteria rival, pentinar l'esfèric provocaria problemes a l'Arenteiro. De fet, un defensor la va intentar refusar sota pals, però no va tenir temps suficient per reaccionar i la pilota va acabar en gol. Minuts més tard, el Nàstic va intentar repetir la jugada, però la centrada de Borja no va ser tan precisa.Com a curiositat, el tècnic Dani Vidal va explicar que totes les jugades d'estratègia tenen un nom propi i va explicar per què la del gol de Nacho González es deia Sant Magí: «Abans tenia un altre nom, però vam decidir que s'havia de canviar a Sant Magí després de la visita institucional a la capella del darrer dimecres. El mossèn ens va dir que Sant Magí no ficaria el cap per marcar els gols, però ens ajudaria».Aquest dissabte, Iván Moreno haurà de preparar una nova jugada per utilitzar-la al camp del Rayo Majadahonda. Serà el primer rival del Nàstic lluny del Nou Estadi. L'any passat, les victòries fora de casa no van arribar fins a l'octubre i, l'anterior, fins al gener. Així que els grana tindran una nova maledicció per trencar.