El CB Tarragona torna a la feina per preparar una temporada exigent

El primer duel de pretemporada serà el 10 de setembre contra el Mataró

Actualitzada 29/08/2023 a les 09:34

El CB Tarragona de Noé Monroy va tornar ahir a la feina per preparar una temporada exigent a la LEB Plata. El tècnic cebetista va poder comptar amb vuit dels deu integrants de la plantilla, a falta de l'arribada de l'americà Jacob Boonyasith, que s'espera que superi els tràmits burocràtics de cara a les pròximes setmanes. També falta la darrera incorporació, un altre americà, que s'espera que es concreti aquesta pretemporada.El tècnic blau, Noé Monroy, destacava que «comencem la temporada amb il·lusió i moltes ganes» després d'un estiu centrat en confeccionar l'equip. A banda dels jugadors del primer equip, Noé Monroy també va incloure jugadors de l'equip de Copa Catalunya, una idea que pensa mantenir durant la pretemporada. La lliga LEB Plata suposa un salt de qualitat respecte a l'EBA i amb més exigència física: «La intenció és realitzar en una setmana normal set sessions d'entrenaments. Dependrà si juguem dissabte o diumenge o si hi ha un partit entre setmana», destacava.Un dels jugadors que va formar part del primer entrenament del curs del CBT és Dani Tugores. El segon capità cebetitsta assenyalava que «tornem a la feina amb la il·lusió d'agafar de nou la rutina. A més, la nova categoria i el nou entrenador són un plus per agafar els nous mecanismes». Tugores es va passar el darrer any lesionat i va reaparèixer com un dels herois de la fase d'ascens i, des de llavors, no s'ha aturat: «Havia de compensar d'haver estat lluny de les pistes durant 7 mesos. El meu objectiu era arribar a principis de setembre al màxim nivell físic. Per això he treballat durant tot l'estiu», explicava.La primera prova dels de Monroy serà el 10 de setembre contra el Mataró al pavelló del Serrallo. Aquest serà el primer partit d'una pretemporada de sis partits abans de començar el repte de la LEB Plata el 8 d'octubre a la pista del Fiwi Palma.