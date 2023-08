Pol Ballesteros i el Nàstic separen camins

L'extrem grana es desvincula de l'entitat després de quatre temporades al primer equip

Actualitzada 28/08/2023 a les 01:30

Pol Ballesteros i el Nàstic separen els seus camins. Després de quatre temporades al primer equip, l'extrem de Vilassar de Mar i el club grana han decidit rescindir el contracte que els vinculava fins a juny de 2024. Pol Ballesteros va començar la pretemporada entrenant amb l'equip de Dani Vidal, però mai va ser una opció per a la banda i, per tant, no va disputar cap minut ni convocatòria en els amistosos d'estiu.L'extrem va arribar al primer equip del Nàstic fa quatre temporades després d'una temporada a la Pobla de Mafumet i una cessió exitosa al Sabadell. Els últims anys, l'extrem ha sortit cedit primer al Badalona i després a l'Ibiza Islas Pitiusas, on no va acabar de treure el potencial que un dia va mostrar amb el Nàstic. El darrer divendres, el periodista Ángel García va avançar el procés de recessió de contracte i ho ha confirmat Diari Més.