La Fundació Futbol Base Reus aspira a l'ascens a Preferent

Les de Marc Mestres es van quedar a un pas l'any passat

Actualitzada 28/08/2023 a les 12:11

La darrera temporada, la Fundació Futbol Base de Reus entrenada per Marc Mestres va realitzar un any gairebé perfecte. Les reusenques van assumir el repte de la Primera Divisió Catalana amb serietat i, en la seva estrena, van completar un any en el qual només van fallar un partit. La competició, però, exigia els mínims errors i l'única plaça d'ascens va anar a parar al Levante las Planas B. Enguany, amb les piles carregades amb nou fitxatges, busquen la revàlida i aconseguir, aquesta vegada sí, pujar a la categoria on es mereixen estar.



Amb la nova temporada també ha pujat el nivell de la lliga. Segons apunta Mestres «ha ascendit un filial del Barça i, on hi són, sempre hi ha màxima exigència. A més, el Fontsanta ens donarà guerra i tindrem desplaçaments complicats com l'Andorra». Amb tot, la nova competència podria ser, fins i tot, beneficiosa per a l'equip roig-i-negre, perquè Mestres assenyala que «amb més nivell, la lliga ja no serà de només dos equips, així que no dependrem d'un sol partit per definir la temporada».L'equip ha mantingut el bloc de jugadores de la darrera temporada. La golejadora Irati Lazcano continuarà al capdavant de la davantera reusenca. La jugadora basca és la màxima anotadora de l'entitat amb 77 gols en dos anys. També es mantenen Gemma Salvat, Cristina Becerra, Naiara Sorribes i Natàlia Àlvarez, entre altres. Mestres descriu les renovacions com «jugadores que sumen tant dins com fora del camp, el compromís és màxim».Pel que fa als reforços, s'han unit al projecte Clàudia Càrdenas, una ràpida jugadora de banda que donarà més profunditat a l'equip i Xènia Peris, una davantera molt física amb capacitat de jugar d'esquena al rival. També se sumen a l'equip jugadores de la demarcació com Henrika Budrecke i Ane Larrañaga, mentre que algunes que tornen al club dels seus orígens, com Nil Figueras. A més de Júlia Francesch, una migcampista amb gran qualitat tècnica i una visió de joc única. D'altra banda, també hi ha hagut baixes, com és el cas d'Isa Margalef, que ha decidit marxar a la Queens League.La Fundació també ha guanyat en estructura. Enguany, Esther Barberà ha penjat les botes i ha passat a ser la nova directora esportiva del futbol femení de l'entitat. El cos tècnic s'actualitza amb Mihai com a segon entrenador i se suma la figura d'Isa Alcalà.Segons apunta Marc Mestres, el repte de la temporada és «situar-nos en les zones d'ascens. Si l'assolim, millor. Ens hem de focalitzar en el partit a partit i esforçar-nos cada vegada més a mesura que passin les jornades». El futbol femení està en creixement i, a Reus, volen situar-se el més amunt possible. A l'equip se sumaran jugadores del juvenil que busquen el seu lloc.L'equip ja ha tornat a la feina i es prepara de cara a l'inici de lliga que tindrà lloc el 10 de setembre al camp del Verdú-Vall del Corb. A més, aquesta temporada hi haurà més derbis provincials amb el Cambrils Unió, el Morell i l'Escola Calafell.