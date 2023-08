El nou Nàstic arriba per quedar-se: pressió alta, intensitat i velocitat

Els grana van estrenar-se amb un partit sòlid en el qual van mantenir les fortaleses mostrades a la pretemporada

Actualitzada 27/08/2023 a les 21:57

El Nàstic de Dani Vidal va estrenar-se a la lliga contra l'Arenteiro en un partit sòlid de principi a fi. Durant la pretemporada, els grana van mostrar un canvi en el joc respecte la temporada passada. El nou Nàstic destaca per elaborar una pressió alta i asfixiant en la sortida de pilota rival i, sobretot, ràpid en les transicions i més atrevit contra la defensa rival. Contra l'Arenteiro, totes aquestes qualitats van aparèixer i van ser claus per la victòria grana. Això ha demostrat que la pretemporada no ha sigut enganyosa i que el nou Nàstic ha arribat per a quedar-se.



Més enllà d'acabar amb una maledicció que envoltava el conjunt grana des de fa 13 temporades, el Nàstic va brillar per haver realitzat un partit molt complet. De fet, Dani Vidal assenyalava en la roda de premsa posterior al partit que «estic satisfet amb la plantilla. El desgast dels jugadors d'atac ha estat majúscul, s'han sacrificat molt per pressionar al rival i els defensors han estat contundents. L'Arenteiro no ha rematat a porta fins als minuts finals del partit».El Nàstic va mostrar-se especialment mordaç la primera mitja hora. De fet, és on va sorgir l'únic gol del duel, a través d'una jugada d'estratègia elaborada a la pissarra d'Iván Moreno. Amb tot, en podrien haver arribat un parell més, perquè Andy Escudero, Marc Fernández i Jaume Jardí van tenir les seves ocasions.De fet, un dels grans canvis del Nàstic respecte a la darrera temporada està relacionat amb dos d'aquests jugadors. Jaume Jardí va destacar com el més perillós de l'encontre. El reusenc es va mostrar atrevit i capaç de buscar l'u contra u i, fins i tot, alguns dos contra u. La temporada passada, era més difícil veure els extrems grana amb aquestes ganes de risc i, si ho feien, s'acabaven embolicant ells mateixos. D'aquesta manera, el Nàstic es va mostrar més vertical i amb unes transicions més ràpides. Curiosament, ni Tirlea ni Joan Oriol van destacar per la seva profunditat. Van aparèixer en algunes ocasions, però els extrems van centrar tota l'acció.El Nàstic també va tenir els seus errors, Vidal assenyalava que «hem de millorar la precisió en els últims metres. Ens ha faltat una mica de tranquil·litat. Amb més calma, hauríem aprofitat més les ocasions que hem tingut». De fet, a la segona meitat, els grana va tornar a tenir més d'una ocasió per ampliar el marcador, però no ho van fer i van haver de patir els darrers minuts. El rival d'aquesta setmana és el Rayo Majadahonda, així que serà el primer test per comprovar si aquesta millora es trasllada també a domicili.