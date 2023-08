Aida Bertran i Carlos Ortiz guanyen la Travessia de les sis platges del CN Tàrraco

Les condicions meteorològiques van obligar a suspendre la posterior cursa dels 2 quilòmetres

Aida Bertran i Carlos Ortiz, nedadors del CN Mediterrani, es van proclamar els guanyadors de la vuitena edició de la Travessia de les 6 platges del CN Tàrraco. L'esdeveniment va reunir ahir a la platja Llarga prop de 300 nedadors inscrits de 57 clubs d'arreu de Catalunya i, fins i tot, alguns d'Espanya, malgrat la pluja. La tempesta va acompanyar la travessia durant tota la jornada. La prova reina, la dels 4,1 quilòmetres, es va poder dur a terme amb normalitat i, segons destaquen des de l'organització de la prova, els corrents de l'aigua van anar a favor i es van registrar els millors temps de la història de la competició. Carlos Ortiz va guanyar a la categoria absoluta amb una marca de 46'40'' mentre que Aida Bertran ho va fer en la femenina amb uns 50'42''. Les nedadores del CN Tàrraco Abril Rius i Marta Ros van completar el podi. En categoria júnior Maria Huertas, del CN Tàrraco, va guanyar amb una marca de 55'35''. En categoria infantil, Alexandre Comas (CN Salou) i Valeria Díaz (CN Tàrraco), van pujar al més alt del podi. En categoria màster i per diferents trams d'edat, els nedadors i nedadores màsters del CN Tàrraco van aconseguir quatre podis: Mar Ravés (màster C), Rosa Ayxendri (màster D), Marta Rubio (màster B), Eduard López (màster A) i José Javier Montón (màster B).El dissabte, el CN Tàrraco va estrenar la primera jornada de Beach Waterpolo a les Escales Reials del Port de Tarragona, una jornada que va ser un èxit i ha convençut a l'organització a preparar un torneig d'aquest esport de cara l'any que ve.Malauradament, el risc de tempesta elèctrica va acabar per afectar a la jornada. La cursa dels 2 quilòmetres, de caràcter més popular i que completa la «doble corona» de la travessia, es va haver de suspendre.