Dani Vidal: «Estic molt content amb els jugadors, ha sigut un partit molt complet»

El tècnic grana destaca, com una anècdota, que el nom de la jugada d'estratègia del gol es deia Sant Magí

Actualitzada 27/08/2023 a les 12:14

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va sortir més que satisfet després de la victòria del seu equip per 1-0 contra l'Arenteiro. Va ser una estrena convincent, els grana van dominar l'encontre i, Vidal, destacava que «faig una valoració positiva del partit. Hem dominat en tot moment i l'Arenteiro no ha rematat a porteria fins a les acaballes del partit». També va ser crític en alguns aspectes: «Està clar que també tenim coses a millorar. Hem estat imprecisos en els últims metres. Amb una mica més de pausa, totes les arribades que hem tingut s'haurien transformat en ocasions».Els millors minuts del Nàstic van arribar a la primera mitja hora de partit. Vidal assenyalava que «si comences a camp contrari un partit normalment obtens un premi. Intentarem que sigui així en cada jornada, tot i que també depèn de l'adversari i l'encert individual». Dissabte, el Nàstic va estar encertat i el primer gol va arribar d'una jugada d'estratègia al minut quatre. Vidal subratllava que «estic content per Iván Moreno, ell és qui s'encarrega de les jugades d'estratègia, inverteix moltes hores». A més, el tècnic tarragoní destaca una anècdota amb el nom de la jugada: «A les jugades a pilota aturada les donem un nom perquè tothom la pugui recordar millor. Aquesta en concret la vam canviar el nom després de la visita a la capella de Sant Magí el dimecres. Recordo que el mossèn ens va dir que Sant Magí no ficaria el cap per marcar, així que vam nomenar aquesta jugada com Sant Magí».El gol de Nacho González va trencar una maledicció de 13 temporades, però el tècnic tarragoní no va voler donar importància a aquest fet: «Per a mi és anecdòtic. Les estadístiques van així, en algun moment s'han de trencar i tant de bo ho hauríem fet amb un marcador més ampli. Hem tingut suficients arribades per marcar el 2-0, però el més important és que hem aconseguit la victòria i estic molt agraït pel suport de l'afició».Una de les sorpreses del partit va ser la titularitat de Dani Parra. El riudomenc li va guanyar la partida a Varo. Vidal assenyalava que «vam posar els pros i les contres a totes les demarcacions a l'hora de confeccionar l'onze. Estic molt content perquè hi ha una gran competència a totes les posicions. En el cas de Parra, ha fet molt bona pretemporada i, està clar, l'última decisió ha sigut meva. La feina que ha tingut l'ha resolt molt bé, estic satisfet».