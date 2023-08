La FIFA suspèn provisionalment Luis Rubiales de tota activitat relacionada amb el futbol nacional i internacional

Li ordena que s'abstingui de posar-se en contacte amb Jennifer Hermoso o el seu entorn

Actualitzada 26/08/2023 a les 16:22

El president de la Comissió Disciplinària de la FIFA, Jorge Ivan Palacio, ha acordat la suspensió provisional de Luis Rubiales «de tota activitat relacionada amb el futbol en l'àmbit nacional i internacional». Aquesta suspensió, efectiva a partir d'aquest dissabte, s'estendrà per un període inicial de 90 dies, mentre dura el procediment disciplinari obert per aquesta comissió. A més, la FIFA ha dictat també dues directives addicionals mitjançant les quals ordena a Rubiales que s'abstingui, a través d'ell mateix o de tercers, de contactar o intentar contactar amb la jugadora Jennifer Hermoso o el seu entorn.



També s'ordena a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que de manera directa o indirecta s'abstingui de contactar amb Hermoso o el seu entorn. La comissió disciplinària de la FIFA, conclou, no oferirà més informació sobre aquest procediment disciplinari fins que adopti una decisió final sobre el mateix.El CSD ja ha elevat al Tribunal Administratiu de l'Esport la petició raonada per dues possibles infraccions molt greus, el que possibilita l'adopció d'una mesura de suspensió cautelar i provisional de Rubiales com a president de la federació, tot i que la FIFA ha actuat abans.