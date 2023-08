El Nàstic trenca la maledicció (1-0)

El gol de Nacho González va ser suficient per exorcitzar el Nou Estadi en la primera jornada de lliga i guanyar l'Arenteiro

No més malediccions. El Nàstic de Dani Vidal es va estrenar trencant una norma que s'havia establert les darreres 13 temporades amb una victòria contra l'Arenteiro. Nacho González va ser l'exorcisme al Nou Estadi marcant el primer i únic gol del partit rematant un córner al tercer minut de partit. Els grana van desplegar el seu millor futbol durant la primera mitja hora. Va ser un setge total a la porteria rival que podia haver acabat amb un resultat més voluminós. A la segona part l'Arenteiro va aixecar el cap, però el Nàstic va saber patir per emportar-se els tres punts.Dani Vidal va presentar un onze similar als dels últims partits de pretemporada, amb una sorpresa a la porteria, Dani Parra li va guanyar la partida a Alberto Varo en aquesta primera jornada i alimenta el debat a la porteria.Com és habitual, el Nàstic va jugar els seus millors minuts a l'inici del partit. Els grana van sortir endollats i en les primeres jugades ja van generar perill a la porteria de Diego García. De fet, al minut tres, els grana ja tenien un córner a favor.Dani Vidal ja tenia una jugada d'estratègia preparada. Amb tots els jugadors sota la porteria, Borja Martínez va centrar el córner molt tancat al primer pal i Nacho a aparèixer per pentinar la pilota cap a la porteria. La defensa gallega va intentar refusar el sorprenent remat, però no van ser ràpids i la pilota es va colar al fons de la xarxa. No van passar ni cinc minuts i el Nàstic ja es trobava amb el marcador a favor.La diana de Nacho va ser més gasolina al tanc del Nàstic. Als jugadors de l'Arenteiro li tremolaven les cames i els grana van fer un pas endavant. El perill arribava per les bandes. Jaume Jardí va presentar-se, en partit oficial, a l'afició grana com un punyal per l'esquerra. Aquest la centra al segon pal i Andy Escudero, sense dubtar, remata a porteria dins de l'àrea. El porter la va aturar, però la pilota estava morta dins de l'àrea. Marc Fernández va arribar a rematar, però sense sort. En qüestió de deu minuts, el partit estava sent un bombardeig grana a la porteria de Diego García. Així va ser durant els següents deu minuts. La connexió Andy-Pablo va provocar més d'una ocasió dins de l'àrea, però el porter rival va estar molt encertat. De fet, el Nàstic va acabar marcant el segon, Marc Fernández va definir amb qualitat una passada filtrada d'Andy, però es trobava en fora de joc i la diana va ser anul·lada.Transcorreguda la primera mitja hora de partit el Nàstic va disminuir les revolucions. La pilota va passar a les cames de l'Arenteiro, però els gallecs no podien fer res amb ella. Es tractava d'una possessió estèril que el Nàstic va aprofitar per recuperar energies després de la pressió i velocitat dels primers minuts. Els grana es van tancar en defensa, però Jaume Jardí va tenir l'última de la segona part amb un remat potent des de la frontal, però es va topar amb les mans de García.La segona meitat va començar de la mateixa manera que va acabar la primera, amb ocasió de Jaume Jardí. El reusenc va finalitzar una jugada clàssica. Andy Escudero va avançar per la dreta, va centrar al segon pal i Jardí va executar un bon cop de cap que va obligar Diego García a estirar-se.Amb el pas dels minuts, el Nàstic va perdre pistonada. El domini no era tan asfixiant com el dels primers vint minuts de partit, però mantenien el pols.La més clara de la segona meitat la va tenir Marc Fernández tot just abans que el canviessin. Jaume Jardí es va colar dins de l'àrea i va passar-li la pilota a Fernández. Estava sol, però el remat el va aturar Diego García amb el peu com un porter d'handbol.Els minuts passaven i l'Arenteiro començava agafar la iniciativa. Com no podia ser d'altra manera, tocava patir. Els gallecs van acumular tres jugades de perill en qüestió de cinc minuts. Primer una falta perillosa a la frontal que es va estavellar a la barrera. Segon, una jugada de córner que es va acabar allargant amb un segon servei de cantonada. Aquest va acabar amb un remat perillós a la frontal de l'àrea, però allà va aparèixer Óscar Sanz que, amb el cos, va evitar el perill a la porteria de Parra.Tocava aguantar i així ho va fer el Nàstic fins que l'àrbitre va xiular el final i, després de 13 temporades, els grana van trencar la maledicció de les primeres jornades per dormir líders, com a mínim, fins al diumenge.