Uns 300 nedadors participaran a la 8a edició de la Travessia Tàrraco Aigües Obertes

Actualitzada 25/08/2023 a les 13:31

La vuitena edició de la Travessia Tàrraco Aigües Obertes arriba aquest cap de setmana, dies 26 i 27 d'agost, amb la participació de prop de 300 nedadors. Per primera vegada, amb motiu del 60è aniversari del Club Natació Tàrraco, aquest esdeveniment esportiu s'amplia a tot un cap de setmana i incorpora noves disciplines com són el Waterpolo i la Natació Artística. La Travessia, que un any més compta amb la col·laboració de Tarragona Esports, recorrerà sis platges de Tarragona completant un recorregut de quatre quilòmetres.Durant el matí de demà, dissabte 26 d'agost, es duran a terme partits de Beach Waterpolo i una exhibició de Natació Artística al Port Tàrraco. A la tarda la platja del Miracle acollirà una competició de relleus: Relays i Kids Relays. El plat fort arribarà l'endemà diumenge 27 d'agost, quan tindrà lloc l'esperada travessia que vorejarà, a partir de les 9 h, les platges Llarga, Capellans, Savinosa, Arrabassada, Cossis i Miracle, que completen un entorn natural de gran valor, i amb un caràcter històric lligat a l'antiga Tarraco.Com en altres edicions i amb l'objectiu de fer accessible aquesta experiència al major nombre de persones, l'esdeveniment oferirà, el mateix diumenge, dos circuits més. Un d'ells serà la Travessia Kids que sortirà de la platja del Miracle a les 9 h amb un recorregut de 800 metres; i l'altre la Travessia 2.000 que sortirà de la platja de l'Arrabassada a partir de les 11 h.La Travessia Tàrraco Aigües Obertes també compta amb la col·laboració del Reial Club Nàutic de Tarragona, el Club Tennis Tarragona, el Port de Tarragona i Port Tàrraco.