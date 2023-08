Rubiales no dimiteix i assegura que va ser un petó mutu i consentit

El president de la RFEF assegura entre crits i aplaudiments «No penso dimitir»

Actualitzada 25/08/2023 a les 12:47

Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, ha assegurat durant l'Assemblea General d'aquest organisme que no té pensat dimitir per la polèmica pel petó que va fer a la futbolista Jenni Hermoso després de guanyar el Mundial femení, que ha definit com a «espontani, mutu , eufòric i consentit» encara que ha demanat disculpes «pel context en què es va produir».«Va ser espontani, mutu, eufòric i consentit, que aquesta és la clau de totes les crítiques. Va ser consentit, aquesta jugadora va fallar un penal i jo tinc una gran relació amb totes les jugadores, hem estat una família durant més d'un mes i vam tenir moments afectuosos en aquesta concentració» ha assegurat durant la seva intervenció.Rubiales ha relatat que la futbolista el va aixecar de terra. «I gairebé ens caiem i en deixar-me a terra ens vam abraçar (...) em va pujar als braços i em va acostar al seu cos i li vaig dir oblida't del penal i em va contestar ets un crac i jo li vaig dir una piquet? i ella va dir va. Es va acomiadar amb una últim cop de mà al costat i va anar rient. Aquesta és la seqüència de tot».«Per tant, no hi ha desig ni posició de domini i tota la gent també ho comprèn», ha afegit Rubiales, per a qui no es tracta de fer justícia «sinó d'executar un assassinat social».