La Fiscalia investiga Rubiales per agressió sexual

Ha enviat a l'Audiència Nacional quatre denúncies contra el president de la RFEF pel petó forçat a Hermoso

Actualitzada 25/08/2023 a les 14:13

La Fiscalia General de l'Estat ha remès a la Fiscalia de l'Audiència Nacional quatre denúncies presentades contra el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, per una suposada agressió sexual a la futbolista Jennifer Hermoso durant el lliurament de trofeus del mundial de futbol femení. Segons fonts de la Fiscalia General de l'Estat, les denúncies han anat a parar a l'àmbit de l'Audiència Nacional perquè els fets van tenir lloc fora de l'Estat espanyol. Amb tot, les mateixes fonts asseguren que de moment la Fiscalia «no ha obert cap diligència» ni «cap procediment» contra Rubiales, i el traspàs de les denúncies és «un mer tràmit».Tot plegat en un moment on creix la pressió al govern espanyol i als àmbits judicials després que Rubiales s'hagi negat a dimitir. La Fifa ha obert un expedient al president de la Federació Espanyola, i el Ministeri de Cultura i Esport té al seu abast obrir un expedient a través del Tribunal Administratiu de l'Esport.En una intervenció davant l'Assemblea de la Federació, Rubiales ha afirmat que és víctima d'un «assassinat social» per part del «fals feminisme», i que el petó a Jennifer Hermoso va ser «espontani, mutu i consentit». També ha apuntat que anirà als tribunals per defensar-se de les acusacions d'agressió sexual que li han fet les ministres en funcions Yolanda Díaz, Irene Montero i Ione Belarra.