L'Arenteiro de Miku, primera pedra en el camí del Nàstic de Dani Vidal

Els grana intentaran trencar la maledicció de les victòries a la primera jornada amb l'equip d'O Carballiño

Actualitzada 24/08/2023 a les 19:54

Demà el Nàstic de Dani Vidal començarà la temporada contra un dels equips que s'estrenen a la Primera Federació. L'Arenteiro és l'equip del poble gallec d'O Carballiño, un municipi de la província d'Ourense amb un cens de 13.932 persones el 2022.L'any passat, el conjunt entrenat per Javi Rey va ascendir de categoria com a primer classificat sense tenir cap rival. En acabar la temporada, els gallecs tenien 14 punts més que el segon classificat, el Real Avilés. Enguany, s'han reforçat amb cares conegudes per a l'afició del Nàstic amb l'objectiu de mantenir-se a la categoria.El principal atractiu del conjunt gallec és el veterà davanter Miku Fedor. El veneçolà va jugar al Nàstic la temporada 2007-2008. Llavors, va disputar un total de 29 partits, 21 d'aquests com a titular i 8 des de la banqueta. Amb la samarreta grana, va marcar dues dianes que van contribuir en les victòries contra el Celta de Vigo i el Racing de Ferrol, dos equips, precisament, gallecs com l'Arenteiro.A més, Miku va estar present l'última vegada que el Nàstic va guanyar el primer partit de lliga al Nou Estadi Costa Daurada. Va jugar els 90 minuts d'aquell Nàstic-Alavés, però no va marcar cap dels dos gols grana. D'ençà que va marxar del Nàstic, el davanter ha jugat en una gran quantitat d'equips. Ha vestit la samarreta del Getafe, el Valencia, el Celtic de Glasgow, el Rayo Vallecano i, fins i tot, ha jugat a l'Índia i a Grècia.Els seus millors registres golejadors, però, els va tenir al seu retorn a Espanya amb la samarreta del Deportivo de la Coruña, on va marcar 17 gols en dues temporades. A banda del veneçolà, l'entitat gallega també té un altre exgrana, com és Pol Bueso.Els gallecs enceten la temporada després de tancar un estiu difícil pel que fa als amistosos. En els cinc que ha disputat, ha sumat quatre empats, una victòria i una derrota. Aquesta última, contra el Deportivo de la Coruña per 0-3 el darrer cap de setmana. Amb tot, la plantilla grana no menysprea el seu rival.Alberto Varo va destacar que «hi ha una màxima en el món del futbol, els equips que pugen de categoria comencen la competició amb la mateixa bona dinàmica com van acabar l'anterior». A més, el Nàstic va demostrar l'any passat que els equips ascendits no són el seu punt fort. La darrera temporada van acumular un total de cinc derrotes, tres empats i dues victòries contra els rivals que debutaven a la categoria.Dani Vidal tindrà a la seva disposició a tota la plantilla, menys Boaz Hallebeek i Iván de la Peña per lesió. D'altra banda, el Nàstic va anunciar ahir els seus capitans. Joan Oriol seguirà al capdavant i el seguiran Marc Fernández, Nacho González, Pol Domingo i Marc Montalvo.