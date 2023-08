Hermoso nega que consentís el petó i la majoria de jugadores no tornaran a la selecció si Rubiales segueix

«No tolero que es posi en dubte la meva paraula i molt menys que s'inventin paraules que no he dit», diu la jugadora

Actualitzada 25/08/2023 a les 19:38

La jugadora Jennifer Hermoso ha negat aquest divendres que consentís el petó del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, com ell ha assegurat aquest matí. «Vull aclarir que, tal i com es va veure en les imatges, en cap moment vaig consentir el petó que va propinar i, per suposat, en cap cas vaig buscar alçar el president», ha dit Hermoso en un comunicat, on ha afegit que «no tolera que es posi en dubte» la seva paraula «i molt menys que s'inventin paraules» que ella no ha dit. Tant Hermoso com la majoria de jugadores de la selecció anuncien en el mateix comunicat que no tornaran a la selecció espanyola si continuen els actuals dirigents.



Les jugadores demanen «canvis reials, tant esportius com estructurals» que ajudin la selecció a seguir creixent per poder traslladar aquest èxit a generacions posteriors. «Ens omple de tristesa que un fet tan inacceptable estigui aconseguint entelar el major èxit esportiu del futbol femení espanyol», diuen.Signen el comunicat 53 futbolistes i exfutbolistes, entre elles la majoria de les integrants de la selecció, com Aitana Bonmatí o Alèxia Putellas.