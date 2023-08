El govern espanyol actuarà per forçar la marxa de Rubiales

El Ministeri de Cultura i Esport elevarà al Tribunal d'Arbitratge Esportiu les denúncies contra el president de la RFEF

Actualitzada 25/08/2023 a les 14:24

El govern espanyol iniciarà «immediatament» actuacions per forçar la marxa del Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). El Ministeri de Cultura i Esport considera que el discurs de Rubiales davant l'Assemblea de la Federació «és absolutament incompatible amb la representació que ostenta a l'esport espanyol i amb els valors d'una societat avançada com l'Espanyola» i, per tant «avui mateix, amb caràcter immediat, el Secretari d'Estat per a l'Esport, en qualitat de president del Consell Superior de l'Esport, elevarà al Tribunal Administratiu de l'Esport les denuncies remeses al Consell». El president del Consell Superior de l'Esport, Víctor Francos, oferirà una roda de premsa a les 17 hores a Tarragona.També la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha afirmat que el seu govern «activarà tot el que estigui a la seva mà» perquè Rubiales no segueixi al capdavant del futbol espanyol.La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també ha advertit a la xarxa X que «qualsevol atac a la igualtat trobarà una resposta ferma per part del govern feminista».Segons Ribera, aquesta actuació que ha d'acabar «culminant amb la sortida de Rubiales» depèn de la valoració del Consell Superior de l'Esport. «Cal ser respectuós amb els procediments, però no hi ha dubte de la contundència amb què el govern s'expressa rebutjant comportaments que no volem ni per a nosaltres ni per a les nostres filles», ha dit.«Jo per descomptat no vull que els caps de les meves filles considerin normal fer el que ha fet aquest senyor davant de tothom, a la televisió, i que segurament feia des de feia temps, perquè hi ha fotos que posen de manifest que li sembla normal considerar les dones com a objectes que es poden petonejar o toquetejar quan celebra el que sigui», ha dit Ribera.Tot plegat en un moment on creix la pressió al govern espanyol i als àmbits judicials després que Rubiales s'hagi negat a dimitir. La Fifa ha obert un expedient al president de la Federació Espanyola, i el Ministeri de Cultura i Esport té al seu abast obrir un expedient a través del Tribunal Administratiu de l'Esport.En una intervenció davant l'Assemblea de la Federació, Rubiales ha afirmat que és víctima d'un «assassinat social» per part del «fals feminisme», i que el petó a Jennifer Hermoso va ser «espontani, mutu i consentit». També ha apuntat que anirà als tribunals per defensar-se de les acusacions d'agressió sexual que li han fet les ministres en funcions Yolanda Díaz, Irene Montero i Ione Belarra.