Dani Vidal: «És fonamental fer-se forts a casa i que s'escapin pocs punts de Tarragona»

L'entrenador grana assegura que ja té l'onze titular gairebé tancat i confia en «trencar l'estadística negativa» de les primeres jornades

Actualitzada 25/08/2023 a les 13:23

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia al debut del Nàstic en la 1a jornada d'una nova temporada a Primera RFEF. Els granes, s'estrenaran davant de la seva afició al Nou Estadi Costa Daurada demà dissabte davant el recent ascendit Arenteiro a partir de les 21.30h.L'entrenador tarragoní, ha destacat la importància de fer-se forts al coliseu grana i, amb l'ajuda del públic nàstiquer, convertir la visita a Tarragona en un partit difícil per als rivals: «És fonamental fer-se forts a casa i que s'escapin pocs punts de Tarragona. Per això vull demanar a l'afició que, en algun punt on el rival pot tenir algun bon moment, apretin i ens donin aquest punt d'energia extra».El Nàstic porta anys sense obrir la temporada amb un triomf, un 'malefici' al que Dani Vidal ha volgut treure ferro: «Les estadístiques estan per trencar-se.» «Seria pitjor portar 5 anys guanyant perquè ens posaria més pressió.»Vidal també ha analitzat el rival de demà, el recent ascendit Arenteio: «Tenim coneixement de l'Arenteiro. És un grup perillós. Els equips recent ascendits sempre són perillosos durant les primeres 8-10 per la inèrcia que porten. És un equip treballat que ha donat continuïtat al seu entrenador i que confien en la seva idea, un joc associatiu i vertical. Tenen molta confiança i assumeixen riscs en zona d'inici. Nosaltres tenim clar el que hem de fer i estem preparats»El tècnic grana té pràcticament tancat, l'onze que farà jugar demà: «Ho tenim pràcticament clar. Tenim clar el partit que volem i és una decisió complicada pel bon rendiment que ha tingut tot l'equip i els jugadors durant tota la pretemporada.» «Tanmateix, l'onze d'inici ha perdut importància les últimes temporades pels 5 canvis, que permeten que el partit pugui canviar molt al segons temps.»