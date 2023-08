«L'Anella Mediterrània serà un epicentre esportiu únic a Catalunya»

Álvarez vol que els primers equips dels clubs juguin els seus partits oficials al Palau i crear caps de setmana amb una agenda esportiva variada

— Ho he dividit en diverses parts. Primer hi ha les infraestructures. Moltes millores ja estan en marxa i ben encaminades, com són la gespa als camps de futbol, finalitzar el camp de rugbi i enllestir el Palau d'Esports. D'altra banda, estem a l'espera d'optar a Fons Next Generation per millorar els vestidors del camp de rugbi i instal·lar una manta tèrmica a la piscina Sylvia Fontana. També tenim previstes diferents actuacions a infraestructures a l'aire lliure com les zones de cal·listènia del Miracle i a Boscos, entre altres.— Pel que fa als clubs, volem que vehiculin els esdeveniments esportius. Involucrar els clubs tarragonins, coordinats amb el Patronat d'Esports, serà un bon pas. D'aquesta manera, escoltarem les seves propostes i ens ajudarem mútuament. A més, apostem per incentivar moltes activitats amb la gent gran i amb capacitats diverses. No només volem implicar els clubs esportius, sinó també a qualsevol associació de la ciutat perquè els ciutadans, tinguin l'edat i les característiques que tinguin, puguin practicar esport.— Ara mateix falta el parquet, però la seva instal·lació és imminent. Espero que es completi en un període de tres setmanes. Sobretot falta instal·lar unes grades telescòpiques i esperem que estiguin llestes d'aquí a final d'any. Que siguin retràctils és l'opció més indicada, així mantenim la possibilitat de tenir tres camps per als entrenaments dels clubs durant el dia a dia. A més, ens permetrà augmentar la capacitat del Palau fins a les 5.000 persones. D'aquesta manera, tenir un pavelló amb aquesta capacitat en una capital de província farà que puguem acollir esdeveniments més grans. D'altra banda, també preveiem aprofitar, en un futur, els diferents espais diàfans que queden al Palau per crear sales de formació o de reunions, entre altres.—La meva idea és, i així ho he transmès als clubs de la ciutat, que els primers equips que estiguin consolidats en categories importants acabin jugant els seus partits oficials al Palau d'Esports de l'Anella. És evident que cadascun té les seves arrels a les diferents zones de la ciutat, però considero que és un camí perquè creixin encara més. Aquesta opció ens permetria organitzar caps de setmana esportius. Que la gent s'apropi un dissabte al Serrallo i pugui veure en una tarda tres o quatre partits d'un nivell alt de diferents esports. L'Anella serà l'epicentre social i esportiu i ha de dinamitzar la ciutat.— Al velòdrom volem actualitzar el paviment actual, una actuació que està ja en licitació. A més, també plantejo instal·lar una pista de bàsquet 3x3. Amb l'arribada de la ciutat esportiva del Nàstic, la renovació del camp de rugbi, la bona feina que ja fan a la pista d'atletisme i a la natació a la piscina, donarem l'empenta definitiva perquè l'Anella sigui un epicentre esportiu únic a Catalunya. Un espai en el qual la gent es pot apropar i presenciar o practicar una gran varietat d'esports. A més, també volem instal·lar una guingueta perquè ajudi a crear un espai lúdic a l'Anella. Estem acabant de redactar els detalls per tenir-ho llest com més aviat millor.— Hem iniciat contactes amb la Secretaria General de l'Esport perquè Tarragona tingui un grau de Ciències de l'Esport. La primera opció és fer-ho de la mà de la URV i, de cara al setembre, ens reunirem amb la universitat. Per mi, conceptualment em sembla estrany que Tarragona sigui l'única capital de província que no té a la seva disposició aquest grau. Evidentment, la nostra aposta és perquè sigui públic, però si veiem que hi ha poques opcions d'aconseguir-ho, buscarem alternatives.— Crec que, amb les infraestructures que tenim i l'opció de futur que és l'Anella, la possibilitat que, pròximament, tinguem una residència d'estudiants, un hotel o instal·lacions complementàries a tot el món de esport és necessari. És un moment ideal per a lluitar i així ho farem perquè arribi aquí.— Volem un Centre de Tecnificació a Tarragona. Fa quatre anys, vaig tenir l'opció de portar el centre de tecnificacions de 3x3, però no es va voler avançar. Ara volem preguntar a les federacions, sigui l'esport que sigui, si la ciutat podria optar a albergar aquests tipus de centres. Crec que seria molt beneficiós per a la ciutat i complementaria l'epicentre esportiu de l'Anella.— Respecte a la part de l'esport base, crec que l'Ajuntament està en la línia correcta pel que fa a les subvencions. Des de la part logística, intentem donar els millors llocs per entrenar en les millors condicions, estem posant a punt el Palau també pels clubs de la ciutat. Crec que la millor forma d'ajudar-los és fer-los partícips de les activitats que es realitzen a la ciutat. Encara que des del Patronat d'Esports es faci la feina, si un club ajuda a vehicular els esdeveniments és una forma de donar-los difusió, que puguin treure un rèdit econòmic o contacte amb possibles patrocinadors. Si una cosa està clara és que tots els clubs de la ciutat tenen potencial de creixement i volen fer-ho. A més, el dia a dia dels clubs també està a l'Anella. A nivell de base, allà entrenen molts equips i volem que vegin els equipaments com una oportunitat per créixer.— Evidentment, volem que el nucli es concentri a l'Anella. Ha de ser el motor esportiu de la ciutat. Però també hi haurà en altres punts. Per exemple, aquest estiu he celebrat el campionat de breaking al Serrallo i un torneig de tir amb arc a Sant Salvador. També pretenem desestacionalitzar els esdeveniments i que es reparteixin al llarg de l'any. Ens estem avançant una mica al temps buscant aquests esdeveniments no estiuencs i comprovant que tinguin els majors retorns en capacitat hotelera que puguem assolir. En moltes d'aquestes competicions també hi ha moltes pernoctacions a la ciutat, com és el cas de la Vuelta, que la tenim a tocar.