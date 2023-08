La Vuelta Ciclista provocarà afectacions de trànsit a Montblanc

El carrer Muralla Santa Tecla quedarà totalment tallat el proper 29 d'agost

Actualitzada 24/08/2023 a les 12:26

El proper dimarts 29 d'agost la quarta etapa de La Vuelta Ciclista Espanya passarà per Montblanc, fet que comportarà talls de trànsit al municipi.La cursa arribarà a la capital de la Conca de Barberà per la C-14 provinent de Solivella. Creuarà la rotonda de La Guàrdia dels Prats i de la N-240 i entrarà al centre de Montblanc per la rotonda de l'antic convent de la Mercè. Creuarà tot el carrer Muralla Santa Tecla fins a la rotonda de Protecció Civil, sortint per l'avinguda Lluís Companys en direcció al Coll de Lilla.Així, tot aquest tram de carretera quedarà completament tallat durant el pas de La Vuelta. Serà a partir de les tres de la tarda quan es limitarà el trànsit a totes les vies urbanes del recorregut. Quedarà totalment tallat a partir de 15.30 hores de la tarda i fins, aproximadament, 17.30 hores de la tarda, quan es preveu que ja hagi passat tota la ruta de La Vuelta.Les restriccions de trànsit fora del nucli urbà les controlaran els Mossos d'Esquadra, mentre que la Policia Local controlarà el trànsit a l'interior del nucli urbà.