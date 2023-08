Ferran Torres torna a les files del CBT

El jugador de l'Hospitalet de l'Infant aposta per ajudar en el nou projecte de l'equip blau a la LEB Plata

Actualitzada 24/08/2023 a les 10:29

Ferran Torres tornarà a la disciplina del CB Tarragona, una temporada després. El jugador natural de l'Hospitalet de l'Infant i que darrerament havia decidit continuar jugant al CB Cambrils de Segona Catalana, ha decidit tornar a la disciplina blava per continuar ajudant als joves jugadors blaus i donar un plus de qualitat a la plantilla per tal d'encarar aquest nou projecte a la LEB Plata.El 14 del CBT assumirà com cada any la responsabilitat d'ajudar els joves jugadors que pugen a entrenar i jugar amb l'equip que entrena Noé Monroy. Torres assegura que «els intento ajudar en el seu camí cap al primer equip, a la vegada que miro de treure'ls pressió».«La incorporació de Ferran Torres ens aportarà l'experiència a la categoria i òbviament molta qualitat en les posicions interiors. El seu fitxatge va amb sintonia amb el que volem tenir a l'equip, gent de la casa, a més ell ens aporta experiència i un plus de qualitat», apunta l'entrenador blau.