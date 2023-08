El CV SPiSP torna a la feina amb el repte de millorar l'any passat

Els vermells han mantingut el bloc de jugadors

Actualitzada 24/08/2023 a les 11:10

El CV Sant Pere i Sant Pau va tornar a la feina ahir per partida doble. Tant l'equip sènior femení com el sènior masculí es van posar sota les ordres d'Alex i Vlado Stevovski respectivament. Les cooperativistes es preparen per a l'ascens a la primera divisió nacional, mentre que el sènior masculí vol ressorgir de les seves cendres i, després de perdre la fase d'ascens l'any passat, tornar, enguany, amb el somni de pujar a Superlliga 1.El tècnic del sènior masculí, Vlado Stevovski, destacava que «afrontem aquesta nova temporada amb molta il·lusió. La temporada passada ens vam quedar a les portes i estem motivats per aconseguir-ho enguany». L'anterior fase regular va ser gairebé perfecta. Els de Vlado Stevovski només van caure derrotats en dues ocasions, un repte que volen repetir aquesta: «Cada any intentem millorar l'anterior. Serà difícil, però és el repte que hem d'assolir sense cap dubte», assenyalava el macedoni.Al Pavelló de Sant Pere i Sant Pau, es va reunir l'equip al complet. Els cooperativistes han mantingut el poderós bloc de la temporada passada amb figures com Samuel Pacheco, Elio Carrodeguas, Zalán Lukács i Julián García-Torres, entre d'altres. A més, han sumat experiència amb Carles Mora com a nou col·locador. El jugador torna a casa subratllant que «l'objectiu és l'ascens a Superlliga 1, però hem d'anar partit a partit». Enguany, el CV SPiSP es troba en un grup complicat, amb l'Illa Grau, el Barça Volei i l'Ibiza, però Stevovski assegura que «estem preparats per competir a la part alta». El primer partit oficial serà el 16 de setembre contra el CV Roquetes a la Lliga Catalana. L'inici de lliga és el 7 d'octubre.