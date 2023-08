El Reus FC Reddis escalfa motors i prem l'accelerador aquest estiu

Els reusencs només tenen una fitxa sub23 lliure

Actualitzada 24/08/2023 a les 10:20

El Reus FC Reddis avança a bon ritme aquesta pretemporada. Els de Marc Carrasco encara tenen temps per preparar-se, perquè la lliga comença el 10 de setembre, però els roig-i-negres han premut l'accelerador. Fins ara, els reusencs han disputat un total de sis partits de preparació: quatre amistosos i dos de Copa Catalunya. A la competició catalana, els roig-i-negres van plantar cara al Manresa i van passar a la següent ronda després de guanyar el partit als penals. També van rendir a un bon nivell contra l'Europa, però aquesta vegada, els penals van deixar fora l'equip de la Copa.Carrasco ha escollit una pretemporada exigent, amb tres partits contra equips de superior categoria i tres més d'inferior categoria, com el CF Canonja i la UE Valls. Segons apunta Carrasco, l'equip «està en procés d'adaptació. Hem d'arribar en el millor estat de forma possible a l'inici del partit. Tenim jugadors amb molta experiència en la categoria que ajuden a carregar les piles del grup». De moment, la pretemporada continua i el dissabte 26 el rival serà l'Atlètic Lleida.