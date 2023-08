El passeig de les Palmeres acollirà la 'fanzone' de La Vuelta a Tarragona

Instal·laran una pantalla gegant des d'on es podrà veure el final d'etapa i s'oferiran diverses activitats

Actualitzada 24/08/2023 a les 14:10

Arribada de La Vuelta

El proper 29 d'agost el passeig de les Palmeres de Tarragona es convertirà en la fanzone de La Vuelta a Espanya, coincidint amb l'arribada de la cursa a la ciutat. En aquesta zona s'instal·larà una pantalla gegant des d'on es podrà veure el final d'etapa i s'oferiran diverses activitatsA les carpes del «Parque Vuelta', de 16h a 20h de la tarda, les persones aficionades al ciclisme podran gaudir de diverses activitats així com participar en sortejos i optar a premis.Hi haurà dos espais que premiaran el reciclatge; tothom qui porti piles a la carpa d'Ecopilas, podrà participar en un joc amb premi segur. En el mateix sentit, Ambilamp premiarà les persones que portin bombetes per reciclar.D'altra banda, l'empresa Burgos, posarà una cabina d'aire on volaran papers. Els aficionats podran entrar, agafar-ne un i veure quin premi obtenen. Alhora, Correus tindrà un joc amb ruleta amb premi segur. En el mateix sentit, Carrefour posarà una ruleta de sortejos, oferirà degustació de productes locals i activitats de pintacares i màquina de crispetes per als més petits.A més a més, Europcar repartirà vals de descompte per al lloguer de vehicles, i Skoda realitzarà diversos jocs amb premis. Plenitude sortejarà maillots de la Vuelta i tindrà unes «biciliquadores» en les quals es podrà fer un suc amb l'esforç del pedaleig i la marca Santini posarà una paradeta de venda de roba. També hi haurà la carpa solidària El Sueño de Vicky, per ajudar a la investigació del càncer infantil.Tarragona acollirà el pròxim dimarts, 29 d'agost, el final de la quarta etapa de La Vuelta Ciclista a España 2023. Es tracta d'una etapa catalogada de mitja muntanya, que sortirà d'Andorra la Vella.És la tretzena vegada que Tarragona és seu d'un final d'etapa d'aquesta competició. Enguany, els ciclistes entraran a la ciutat per l'avinguda d'Andorra i recorreran la plaça Imperial Tàrraco, la Rambla Nova fins a la font del Centenari, l'avinguda de Pau Casals, el carrer Estanislau Figueres, la Rambla Vella, la plaça de la UNESCO i el passeig de Sant Antoni, on se situarà la meta.