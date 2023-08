El Nàstic acorda amb 10 clubs de 1a RFEF fixar els preus per als aficionats visitants

L'import de les entrades visitants en més de la meitat dels desplaçaments de l'equip grana no superaran els 15 euros

Actualitzada 24/08/2023 a les 12:26

CA Osasuna Promesas



CD Teruel



CE Sabadell



CF Rayo Majadahonda



Cultural y Deportiva Leonesa



Unionistas de Salamanca CF



RC Deportivo



Real Union Club



SD Logroñés



Sestao River Club

Amb la finalitat de facilitar, incentivar i promoure els desplaçaments de les aficions i contribuir a un futbol accessible per a tots, fins a onze clubs del grup I de Primera RFEF, entre els quals es troba el Nàstic de Tarragona, han signat un acord el punt bàsic del qual consisteix a fixar un preu màxim de 15€ en les entrades de categoria adult per a les diferents zones visitants dels estadis.En un comunicat que ha publicat l'entitat grana, han justificat la seva adhesió en aquest acord amb l'objectiu de millorar l'aspecte i el color de les graderies dels estadis de la categoria en un acord on «tots sortim guanyant».El comunicat també explica que el nombre d'entrades a intercanviar es negociarà de manera individual entre els clubs involucrats en funció de les infraestructures i possibilitats d'aforament, sempre amb una predisposició absoluta a facilitar la major afluència possible.Aquests són els deu clubs restants en aquest acord, els aficionats dels quals podran beneficiar-se d'aquesta mesura des de la primera jornada: