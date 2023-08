L'atleta Marta Galimany serà homenatjada durant La Vuelta al seu pas per Valls

L'acte tindrà lloc el 29 d'agost urant la 4a etapa que unirà les ciutats d'Andorra la Vella i Tarragona

Actualitzada 23/08/2023 a les 15:16

La Vuelta 2023 tornarà a passar per Valls i en aquesta ocasió, aprofitarà el seu pas per la capital de l'Alt Camp per retre homenatge a l'atleta vallenca Marta Galimany. L'homenatge serà el dimarts 29 d'agost a la tarda durant la quarta etapa de 183 quilòmetres que unirà les ciutats d'Andorra la Vella i Tarragona.La cursa entrarà a Valls procedent de Montblanc i el Coll de Lilla per la carretera de Montblanc per enfilar el carrer Anselm Clavé i la carretera N-240 en direcció a Tarragona. Serà just en el moment de travessar Valls -aproximadament entre les 4.45h i les 5.15h segons la velocitat de la cursa- que la Vuelta ha volgut homenatjar Marta Galimany amb un esprint intermedi que tindrà lloc al Tomb del Balcó. A més, abans de l'entrada dels ciclistes a Valls, la caravana de la Vuelta farà parada al Pati a les 15.15h per animar l'espera amb música i el repartiment de productes de la cursa entre els assistents.