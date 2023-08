El Nàstic contra la maledicció dels 14 anys sense guanyar la primera jornada

La darrera vegada que va començar la lliga amb una victòria va ser la temporada 08-09 contra el Murcia

Actualitzada 22/08/2023 a les 20:31

Més horaris confirmats

El compte enrere de cara a l'inici de lliga ja ha començat. El Nàstic de Dani Vidal està a tres dies de l'inici de la lliga i no només s'enfronta a la posada de llarg de l'equip, sinó que tindrà el repte de trencar una maledicció que ha afectat el club els darrers 14 anys. L'entitat grana no guanya la primera jornada de la lliga des del 30 d'agost de 2008. Aleshores, el Nàstic estava entrenat per César Ferrando i va aconseguir els tres punts guanyant per 0-1 al Real Murcia al seu estadi.Roberto García, amb un remat de cap, va marcar l'únic gol del partit d'un Nàstic format per jugadors com Mingo, Alejandro Campano i Rubén Pérez, entre altres. A més, pel que fa a un inici de lliga amb victòria al Nou Estadi, encara s'ha de tirar dos anys enrere quan el Nàstic de Javi López va superar l'Alavés per 2-0 amb els gols de David Abraham i Tati Maldonado. A l'onze inicial que va saltar al camp el 26 d'agost del 2007, hi era Miku Fedor. Dissabte, setze anys després, el davanter tornarà al Nou Estadi amb la samarreta de l'Arenteiro, el primer rival del Nàstic.L'equip gallec acaba d'ascendir a Primera Federación després d'una gran temporada en la qual va mantenir la primera posició des de la vuitena jornada de lliga. Els gallecs també compten amb un altre exgrana: Pol Bueso, qui va militar al Nàstic la temporada 15-16. L'equip dirigit per Dani Vidal tindrà l'oportunitat de trencar una maledicció que ni el millor Nàstic dels darrers anys ha aconseguit.En l'etapa de Vicente Moreno, l'equip que va assolir l'ascens a Segona Divisió la temporada 14-15, el Nàstic va perdre el primer partit de lliga al Nou Estadi contra la UE Sant Andreu per 0-1. La següent temporada, la 15-16, el Nàstic va acabar tercer en lliga regular i va caure en eld'ascens a Primera Divisió contra l'Osasuna. A aquell any, els grana van començar amb un empat a dos contra l'Albacete. De fet, Xavi Molina i Marcos de la Espada van haver d'aparèixer als últims cinc minuts de partit per empatar un duel on els grana jugaven amb un home menys després de l'expulsió de Manolo Martínez.L'any passat, el Nàstic de Raül Agné va tenir a tocar la victòria contra la UD Logroñés. Robert Simón i Marc Álvarez es van encarregar de remuntar la diana inicial de Vinícius Tanque, però un gol de cap d'Aitor Arregi en els últims tres minuts de partit van perpetuar, una vegada més, un inici de campanya accidentat. La plantilla del Nàstic ha canviat i, sigui supersticiosa o no, contra l'Arenteiro tenen una oportunitat que només apareix una vegada a la temporada.D'altra banda, la Federació ha donat a conèixer els horaris oficials de la tercera i quarta jornada de lliga. El Nàstic jugarà el seu segon partit al Nou Estadi Costa Daurada el diumenge 10 de setembre a les 19.30 h. mentre que el diumenge 17 de setembre ho farà a Teruel a les 12 hores.