Aitana Sánchez reforçarà l'exterior al CBT

La jugadora arriba procedent del CB Vila-seca

Actualitzada 23/08/2023 a les 12:11

El Volvo Diselauto Tarraco CBT ha apuntalat el seu joc exterior amb el fitxatge d'Aitana Sánchez procedent del CB Vila-seca on ha transcorregut la seva carrera esportiva fins ara. La jugadora tarragonina és un reforç pel joc exterior de l'equip sobretot en les tasques de base.Es tracta d'una jugadora jove de l'any 2001 que es caracteritza per la seva intensitat i les seves jugades elèctriques que ben segur aportaran molt a un equip jove però ja veterà en la categoria de Primera Catalana.«Estic molt contenta d'arribar al club, vinc a créixer com a jugadora i a aportar el meu granet de sorra a l'equip. És un gran repte per mi, però l'accepto amb molta il·lusió i ganes», ha explicat la jove jugadora.