El Nàstic s'apropa a l'hora de la veritat després d'un estiu notable

Els grana han acumulat quatre victòries, dos empats i dues derrotes en sis amistosos i dos partits d'entrenament

Actualitzada 21/08/2023 a les 19:41

Sorpreses i promeses

El Nàstic de Dani Vidal ja compta les hores de cara a l'estrena oficial de la temporada. Aquest dissabte, contra l'Arenteiro, arriba l'hora de la veritat. El Nou Estadi Costa Daurada viurà, a les 21.30 h., el primer test de nivell i d'il·lusió de l'any per comprovar que el rendiment mostrat aquest estiu no ha sigut un miratge.Els de Dani Vidal han completat una pretemporada notable. Els grana han disputat un total de vuit encontres, comptant els cinc amistosos i els dos partits d'entrenament. No es compten els duels contra l'Alcover i el trofeu Mariano Toha, perquè aquests els va jugar un combinat de jugadors del filial i el juvenil. En els vuit duels, el Nàstic ha sumat un total de quatre victòries contra el Real Zaragoza, el Castellón, el Valencia Mestalla i la Pobla de Mafumet en un partit d'entrenament. Els dos empats han estat contra l'Ibiza i el del diumenge contra l'Espanyol B. Finalment, els grana han caigut contra l'Andorra i el primer equip del Valencia.En general, el Nàstic va mostrar una cara millorada respecte a com va acabar la darrera temporada. Amb les noves incorporacions, els grana van oferir millores en la pressió del rival pujant a camp contrari, forçant errades i, d'aquesta manera, controlar el joc. A més, també s'ha mostrat més incisiu. Els grana dominen més les transicions per les bandes i generen perill amb més facilitat. A més, també han guanyat en versatilitat. En el partit contra el Castellón van saber gestionar els moments que havien de dominar i els de tancar-se en defensa per buscar el contraatac. Els de Vidal, però, també tenen els punts febles. En alguns partits com el de l'Andorra i el Castellón es van mostrar poc contundents en les accions defensives i van facilitar, així, el gol del rival.Tots els jugadors de la plantilla han gaudit de minuts per mostrar allò de que són capaços. Però, d'entre tots, destaca Jaume Jardí. L'extrem reusenc va aterrar al Nàstic amb ganes de consolidar-se i, de moment, té totes les paperetes de ser titular dissabte. Jardí té bona capacitat de remat en les faltes directes i també és un especialista en les jugades individuals per la banda. Aquesta pretemporada es va estrenar amb un gol contra l'Andorra i va estavellar una pilota al pal en una falta directa contra l'Espanyol B.D'altra banda, el davanter Pablo Fernández promet fer un pas endavant aquesta temporada. L'asturià ja va destacar l'anterior temporada, però, enguany, apunta a millorar la seva relació amb el gol.