Rubiales demana perdó després del seu petó forçat a Hermoso

El president de la RFEF assegura que no ho va fer «amb mala fe» i que va ser fruit «d'un moment de màxima efusivitat»

Actualitzada 21/08/2023 a les 16:01

El president de la Real Federació Espanyola de Fútbol (RFEF), Luís Rubiales, ha demanat disculpes pel petó forçat a la jugadora Jennifer Hermoso durant la cerimònia d'entrega de les medalles. En un vídeo a les xarxes socials, Rubiales admet que «segurament» es va equivocar i assegura que el petó es va produir «en un moment de màxima efusivitat, sense mala intenció ni mala fe». «M'he de disculpar, no em queda una altra», afirma el president de la federació. Rubiales destaca que té «una magnífica relació» amb Hermoso i defensa que «no entenien» la polèmica: «Ho veiem com una cosa natural, normal i sense mala fe». En el missatge, admet que li toca «aprendre d'això»: «Quan un és president d'una institució tan important, ha de tenir més cura».El petó de Rubiales a Hermoso ha aixecat tota mena de crítiques. De fet, aquest dilluns la Generalitat ha demanat la dimissió del mateix Rubiales. Així ho ha reclamat la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, que en declaracions a Catalunya Ràdio ho ha considerat una «agressió dura». La dirigent de l'esport català ha instat a «prendre consciència que hi ha coses que no són un preu que hàgim de pagar». «La mirada al futbol encara no és igualitària i ens queda molta feina per fer», ha afirmat.La secretària general de l'Esport ha defensat la petició de dimissió de Rubiales perquè «pertoca a un president de federació ser escrupolós amb les formes». Caula ha lamentat que «el que explica aquest petó i les declaracions posteriors que el justifiquen és que normalitzem actituds que no són acceptables».Al seu torn, el ministre de Cultura i Esport en funcions, Miquel Iceta, ha demanat «explicacions» a Rubiales, en unes declaracions a RNE. Iceta, que va ser present a la final del Mundial de futbol femení, ha advertit que «els qui tenim responsabilitats públiques hem de ser extremadament curosos». I ha afegit: «Donem un missatge a la societat, que és igualtat de drets i respecte, i evitar qualsevol circumstància que pugui interpretar-se en clau de prevalença». El dirigent socialista ha assegurat que és «inacceptable» en un esdeveniment que representa «un moment d'igualtat, de drets i de respecte cap a les dones».Per la seva part, la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, ha denunciat que el «petó sense consentiment» és «una forma de violència sexual que patim les dones de forma quotidiana i fins ara invisible», i ha avisat que «no ho podem normalitzar». En un missatge a Twiter, Montero ha situat el consentiment «en el centre» i ha defensat que «és tasca de tota la societat».