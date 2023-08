Polèmica pel petó de Rubiales a una de les campiones del món de futbol

La Generalitat ha demanat a dimissió del president de la Real Federación Españyola de Fútbol pel petó «forçat» a Jenni Hermoso

Actualitzada 21/08/2023 a les 10:29

Demanen la dimissió de Rubiales

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

El petó a la boca que va donar el president de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la cerimònia de lliurament de les medalles de la Copa del Món a la selecció espanyola es va viralitzar a les xarxes socials aquest diumenge.Mentre tota Espanya celebrava el primer Mundial de la selecció i les futbolistes passaven a recollir la medalla a l'Accor Stadium de Sídney, la imatge més cridanera va ser un petó de Rubiales a la jugadora, que va ser emès per TVE i aviat va començar a ser compartit a tota velocitat per les xarxes socials. La polèmica estava servida.«Eh, no m'ha agradat. (…) Però què faig jo? Mira'm a mi, mira'm!», ha dit Hermoso al vestuari, en unes paraules emeses en directe a través d'Instagram. D'altra banda, Rubiales ha anunciat al vestuari que regala un viatge a Eivissa a tota la plantilla, un moment que va ser emès en un directe d'Instagram de Salma Paralluelo.Jenni Hermoso va voler tancar la polèmica després de rebre un petó en la boca del president de la Real Federación Españyola de Fútbol (RFEF) i va demanar que no se li donés «més voltes» i va assegurar que va ser «un gest d'amistat i gratitud».«Ha estat un gest mutu totalment espontani per l'alegria immensa que dona guanyar un Mundial. El presi i jo tenim una gran relació, el seu comportament amb totes nosaltres ha estat de deu i va ser un gest natural d'afecte i agraïment», va manifestar Jenni en unes declaracions facilitades per la RFEF a EFE.«No es pot donar més voltes a un gest d'amistat i gratitud, hem guanyat un Mundial i no ens desviarem de l'important», va afegir després del gran èxit a l'Accor Stadium de Sídney.La Generalitat ha demanat la dimissió del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, després del petó forçat a la futbolista Jenni Hermoso durant la final del Mundial que va guanyar la selecció espanyola femenina. Així ho ha reclamat la secretària d'Esports secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, que en declaracions a Catalunya Ràdio ho ha considerat una «agressió dura». La dirigent de l'esport català ha instat a «prendre consciència que hi ha coses que no són un preu que hàgim de pagar». I ha reblat Caula: «La mirada al futbol encara no és igualitària i ens queda molta feina per fer».La secretària general de l'Esport ha defensat la petició de dimissió de Rubiales perquè «pertoca a un president de federació ser escrupolós amb les formes». Caula ha lamentat que «el que explica aquest petó i les declaracions posteriors que el justifiquen és que normalitzem actituds que no són acceptables».Sobre la mateixa qüestió, la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero ha denunciat que el «petó sense consentiment» és «una forma de violència sexual que patim les dones de forma quotidiana i fins ara invisible», i ha avisat que «no ho podem normalitzar». En un missatge a Twiter, Montero ha situat el consentiment «en el centre» i ha defensat que «és tasca de tota la societat».