Oficial: Iker Recio fitxa pel Nàstic

El lateral és sub23 i arriba cedit de l'Alcorcón

Actualitzada 21/08/2023 a les 12:41

El Gimnàstic de Tarragona ha fitxat a Iker Recio Ortega a la plantilla del primer equip fins a 30 de juny de 2024, convertint-se així en un nou reforç grana en el present mercat de fitxatges.El futbolista arriba a Tarragona cedit per l'AD Alcorcón, entitat on el curs passat va assolir l'ascens a LaLiga Hypermotion.El jugador es va formar a les categories inferiors de l'Atlético de Madrid. Posteriorment, a les files del Rayo Vallecano, el nou lateral esquerre grana va debutar amb el primer equip en partit de Copa del Rey 2020-2021 amb només 18 anys. Aquestes últimes dues temporades ha defensat els interessos del conjunt alfarero, tant del filial com del primer equip, celebrant l'ascens de categoria la temporada passada.Iker Recio destaca per la seva capacitat defensiva i polivalència a la rereguarda; ocupant la posició de lateral esquerre i també la de defensa central. La nova incorporació aportarà contundència, potència i anticipació a l'esquema de Dani Vidal.El nou jugador grana s'incorporarà als entrenaments en la sessió de demà, a partir de les 9.30 h, a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada. En els propers dies s'anunciarà la data de la presentació oficial com a nou jugador grana.