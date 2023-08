Jacob Boonyasith s'incorpora per reforçar el CBT

Es tracta del tercer fitxatge de l'equip del Serrallo per aquesta temporada a la LEB Plata

Actualitzada 21/08/2023 a les 11:53

Jacob Boonyasith, jugador de Jenison, (Michigan) es converteix en el tercer fitxatge de l'Ibersol CBT per aquesta temporada a la LEB Plata. El jugador americà va néixer un 11 de febrer de l'any 2000.Es tracta d'un jugador exterior que ha disputat tota la seva carrera NCAA D1 entre les universitats The American i la UMBC. Aquest últim curs s'ha erigit en un dels millors escortes de la conferència Est americana, amb la UMBC va arribar la temporada 2022 a finals de conferència, sent però, aquesta temporada la de la seva explosió individual amb mitjanes d'11 punts 3 rebots i 3 assistències per partit.Jacob és un escorta amb bon maneig de pilota, que destaca sobretot per la seva intensitat i el seu bon llançament des de la línia de 3 amb una mitjana del 35% d'encert en la seva carrera.«El seu fitxatge per nosaltres suposa un salt de qualitat, té molts punts a les seves mans. Encaixa perfectament en la tipologia de joc que volem implementar. Esperem que ens sumi molt sobretot a l'hora d'anotar», comenta l'entrenador blau, Noé Monroy.