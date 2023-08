El CB Salou tanca la plantilla amb Gerard Estebanell i Oliver Bieshaar

Jesús Muñiz compta amb 11 jugadors

Actualitzada 21/08/2023 a les 10:13

El CB Salou va tancar la plantilla el darrer cap de setmana amb les incorporacions de Gerard Estebanell i Oliver Bieshaar. Amb aquests dos fitxatges, el tècnic Jesús Muñiz té a la seva disposició una plantilla d'11 jugadors. Ara, només queda esperar a l'inici de la pretemporada, que està programada per a l'1 de setembre.Oliver Bieshaar arriba a Salou per reforçar el joc interior de l'equip. L'holandès, que fa 2,02 metres d'alçada, va jugar l'any passat al CB Cornellà. La darrera temporada va aconseguir 7 punts i 3,2 rebots de mitjana per partit. Als seus 22 anys, Bieshaar és un jugador amb un gran potencial per davant. A més, també compta amb experiència a la categoria. A banda del CB Cornellà, també va jugar dues temporades a l'Albacete Bàsquet a la categoria de bronze. En la seva etapa al filial del Burgos, va tenir l'oportunitat de debutar a l'ACB. Bieshaar coincidirà enguany amb Isaac Mayo, amb qui va coincidir l'any passat al Cornellà.El tarragoní Gerard Estebanell tanca la renovació del CB Salou. El base aterra a l'equip després de pujar a LEB Plata amb el CBT la darrera temporada. A Tarragona va aconseguir 4,5 punts i 1,4 assistències en 13 minuts de mitjana per partit. Amb 20 anys, el tarragoní haurà de competir amb Emilio Martínez i Víctor Aguilar per poder gaudir de minuts i continuar creixent en la seva estrena a LEB Plata.D'aquesta manera, Muñiz compta amb una plantilla d'onze jugadors formada per Wally Niang, Pablo Aso, Olivier Bieshaar, Antón Bouzán, Isaac Mayo, Gerard Estebanell, CJ Barksdale, Iker Montero, Adrià Aragonès, Víctor Aguilar i Emilio Martínez.