El Nàstic tanca la pretemporada amb un empat gris (1-1)

Els grana van patir a la primera meitat

Actualitzada 21/08/2023 a les 10:04

El lateral Iker Recio, imminent

El Nàstic de Tarragona tanca la pretemporada amb un empat a un contra l'Espanyol B. Els grana van disputar un partit de dues cares. Durant la primera meitat es va veure un Nàstic més gris que patia amb els contraatacs de l'Espanyol. A la segona va millorar, però no suficient per emportar-se el duel.Dani Vidal va optar per donar més minuts d'entrada als jugadors absents el darrer dimecres contra el Mestalla. Els tocats com Dufur, Mario i Pablo van reaparèixer, però l'Espanyol va tenir la primera ocasió. Al segon minut de partit, Sadik va finalitzar un contraatac amb un remat que va sortir per sobre la porteria de Parra. Amb el pas dels minuts, aquest primer avís es va convertir en una constant. El Nàstic estava espès. La sortida de la pilota es complicava i el mig del camp format per Gorostidi i Sanz patia. Dues pèrdues de pilota en aquesta demarcació van provocar dues ocasions clares que Kenneth va fallar. Va haver-hi una tercera i, aquesta vegada, Hernández no va fallar. La irregularitat grana continuava, però Pablo, murri, va forçar un penal a les acaballes de la primera meitat. Joan Oriol no va fallar i va empatar el duel enviant la pilota l'esquerra del porter local.A la segona meitat, el Nàstic va reviscolar. Els de Vidal van començar a pressionar amb més intensitat i les poques ocasions que aconseguia l'Espanyol es topaven amb un Alberto Varo molt encertat. El Nàstic millorava amb el pas dels minuts, però no trobava cap ocasió clara. Vidal va fer un canvi total a l'onze, però no va ser suficient. Jaume Jardí va ser qui va estar més a prop amb un remat de falta directa que es va estavellar al pal.El Nàstic tancarà la plantilla amb la incorporació d'Iker Recio, segons va avançar el periodista Ángel García. El lateral és sub23 i arriba cedit de l'Alcorcón. La temporada passada va jugar 28 partits al filial de l'equip madrileny a Segona Federació. Els grana reforcen així una posició que tenia pocs recanvis.