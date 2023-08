«Tot i ser a LEB Plata, no canviaré la meva visió del bàsquet»

Monroy s'ha mostrat satisfet amb la confecció d'una plantilla «ambiciosa i amb ganes de créixer»

Actualitzada 17/08/2023 a les 21:53

— Han estat uns mesos de juliol i agost de molt de treball amb la confecció de l'equip. Ara, amb la plantilla pràcticament enllestida, ja em puc dedicar a planificar la metodologia i l'estil de joc que volem aplicar.— He tingut la sort de poder comptar amb el nucli de jugadors de la temporada passada. Em vaig reunir amb cadascun d'ells per explicar el projecte i el seu rol a l'equip i no van dubtar a renovar. Això no treu l'esforç que hem fet per trobar els reforços adequats. No exagero quan dic que, tant el meu cos tècnic com jo, hem fet una anàlisi de 150-200 jugadors. Això són hores i hores de mirar partits, buscar estadístiques, demanar referències i fer trucades. Hem mirat des de partits de la lliga d'Hongria fins a Portugal o Austràlia. Buscàvem un perfil molt concret de gent que encaixi en el vestuari i que sigui ambiciososa.— Projectem una plantilla de 10 jugadors. Ens falten tres reforços per completar l'equip: un jugador interior, un polivalent i un escorta anotador. Estem a l'espera de la confirmació durant els pròxims dies per temes burocràtics. Crec que el que vaig dir durant la presentació hi he complert. El gruix de jugadors és de la temporada passada i hem buscat reforçar la plantilla amb un perfil concret que mostri una implicació en el projecte. Estem molt satisfets de com ha quedat la plantilla. És un grup amb moltes ganes de treballar i que té ambició de créixer a Tarragona.— Molt natural. Tot i no estar en el primer equip, tenia una bona relació amb molts d'ells. Soc bastant transparent i, com ja ens coneixem tant les coses bones com les dolentes, no hi ha hagut cap problema.— El meu objectiu vital és treballar millor cada dia. Estic molt content i il·lusionat de l'oportunitat al primer equip, però també he sigut molt feliç en el passat sense haver entrenat un equip de LEB Plata. M'apassiona entrenar. No canviaré la meva forma de ser ni la meva manera de pensar en el món del bàsquet. Òbviament és una categoria professional amb més càrrega de treball, però la meva visió serà la que he tingut sempre.— L'objectiu és senzill: mantenir-se a la categoria. Això implica que tenim un camí per fer. Això significa que hauran partits que es perdran. Arribem a la competició acostumats a guanyar, però hem de ser conscients del nivell de la nova categoria. Hem d'aguantar el ritme de partits tant a nivell físic com mental. Ens haurem d'esforçar al 150% cadascú, perquè la igualtat serà màxima.— Els jugadors joves ens ajudaran enguany. És el que anem fent els darrers anys i és el camí a seguir. Els del B nodriran el primer equip de la mateixa manera que els júniors reforçaran el filial.