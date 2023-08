L'ala-pivot Pablo Aso és la novena peça del CB Salou de Jesús Muñiz

Va debutar a l'ACB amb el Zaragoza al gener

Actualitzada 18/08/2023 a les 11:34

El CB Salou ha sumat més talent a la seva plantilla amb el fitxatge de Pablo Aso. L'ala-pivot aragonès és la novena peça confirmada de l'equip de Jesús Muñiz. El jove jugador arriba procedent de l'Olivar, el filial del CB Zaragoza que milita a la lliga EBA.Aso va disputar una gran temporada i va assolir 9,9 punts, 7,7 rebots i 1,7 assistències de mitjana per partit. A més, va ser una de les referències de l'equip i va jugar una mitjana de 28 minuts per duel. Al mes de gener, el bon rendiment d'Aso va ser recompensat amb el debut a la lliga ACB. El de Saragossa va jugar amb l'equip de la seva ciutat contra el Lenovo Tenerife. Aso es desvia de la tendència dels fitxatges del CB Salou d'aquesta temporada. El saragossà no compta amb experiència a LEB Plata, però ha demostrat, pel seu rendiment l'any passat, que està capacitat per estrenar-se a la categoria i continuar creixent amb els de Jesús Muñiz. Amb el jugador de dos metres d'alçada, el conjunt de la Costa Daurada només espera dos reforços més per completar la plantilla definitiva d'onze jugadors. Amb el ritme constant d'anuncis, s'espera que els salouencs els donin a conèixer en els pròxims dies.El CB Salou de Jesús Muñiz començarà a rodar l'1 de setembre i es prepararan per al debut a la Lliga Catalana que es durà a terme el 17 de setembre. De moment, la plantilla es compon per les tres renovacions de CJ Barksdale, Iker Montero i Adrià Aragonès i dels fitxatges d'Isaac Mayo, Wally Niang, Víctor Aguilar, Antón Bouzán i Emilio Martínez.