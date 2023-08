El mur del Nàstic es reconstrueix amb tres homes de confiança

Trigueros, Dufur i Nacho formen part d'una defensa que ha sumat dues porteries a zero en quatre amistosos

Actualitzada 17/08/2023 a les 21:43

Tres homes per a dues posicions

Pablo, Concha, Mario i Dufur tornen diumenge

La defensa ha estat l'única posició del Nàstic que ha patit una renovació completa aquest mercat d'estiu. En l'estrena a Primera Federació, el Nàstic de Raül Agné es va guanyar el mèrit de ser una de les millors defenses de la categoria. Es va formar un mur grana que, l'any passat, es va fer miques. D'aquesta manera, l'entitat va apostar per Pablo Trigueros, Unai Dufur i Nacho González per recuperar la solidesa defensiva i reconstruir el mur grana. Aquesta pretemporada, han demostrat que tots tres són capaços de ser titulars.En els quatre amistosos que s'han disputat, el Nàstic ha acumulat dues porteries a zero i, en total, ha encaixat tres gols en quatre partits. Dimecres, contra el Valencia Mestalla, va mostrar signes d'haver recuperat la solidesa. Els grana van evitar qualsevol acció perillosa, tot i que no van disputar un gran partit en línies generals. Contra el Zaragoza, els centrals es van alçar com un mur grana impenetrable i van deixar seca la qualitat ofensiva aragonesa. Amb tot, l'equip també té les seves ombres. Els tres gols que han rebut han sigut a causa d'errades evitables.Contra l'Andorra, els grana es van desdibuixar als últims deu minuts. Un mal servei de porteria va deixar la defensa grana desconnectada i Manu Nieto no va fallar. Poc després, Nacho no va ser contundent a l'hora d'allunyar el perill i va provocar l'1-2 final. Contra el Castellón, el Nàstic va cometre una errada similar. En aquest cas, va ser Pol Domingo. Els locals van retallar distàncies i el partit es va transformar en un setge a la porteria grana que els de Vidal van saber aguantar. D'aquesta manera, tenint en compte que aquestes desconnexions estan localitzades i es poden corregir, la defensa grana apunta a recuperar la solidesa perduda.Tant Trigueros com Dufur i Nacho tenen el nivell per ser els centrals titulars del Nàstic. De moment, la cursa la guanyen Trigueros i Nacho. Són els que més minuts han acumulat, en gran part, perquè el defensa navarrès s'ha perdut els darrers dos amistosos a causa d'unes molèsties físiques. Trigueros és un central seriós que, a més, és precís amb les passades.Nacho aporta la duresa i la contundència necessària al tall. Finalment, Dufur ha demostrat, en els dos partits que ha jugat, que és un central ràpid, atent i reactiu, tot un candau a l'hora de corregir els errors dels seus companys. A banda d'aquests tres, aquesta pretemporada, Pol Domingo, Gerard Urbina i, fins i tot, Òscar Sanz han cobert la posició de central quan ha fet falta.El Nàstic ha tingut diversos contratemps amb les lesions aquesta pretemporada. Dufur, Mario i David Concha no han participat en els darrers amistosos per diferents molèsties. Pablo va ser l'últim a ingressar en aquesta llista i no va jugar contra el Mestalla. Amb tot, Dani Vidal va confirmar que, si no hi ha cap contratemps, els quatre jugadors tornaran a jugar en el darrer amistós de la pretemporada contra l'Espanyol B, aquest diumenge a les 19.30 h.