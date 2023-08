Triomf grana a Paterna (0-1)

Marc Álvarez va marcar l'únic gol del partit

Actualitzada 17/08/2023 a les 09:40

El Nàstic es va emportar ahir una merescuda victòria contra el Valencia Mestalla gràcies a un solitari gol de Marc Álvarez. Els grana van disputar un partit seriós en el qual van estar més encertats amb la pilota en la primera meitat.Vidal va sortir amb l'onze de gala. Afegint Pablo Fernández, que es va quedar a la banqueta a l'inici, podria ser l'alineació que jugarà en la primera jornada de lliga. Els grana jugaven contra un rival de categoria inferior i ho van demostrar prenent la iniciativa. Jardí i Escudero, a poc a poc, apropaven el perill a l'àrea rival. A més, la pressió grana a camp contrari complicava la sortida de pilota local i obligava els valencians a provar sort amb pilotades llargues. En una d'aquestes, Nacho González va posar en problemes a Alberto Varo amb una mala cessió que el porter va haver d'agafar. L'àrbitre va xiular la falta indirecta, però Varo va estar atent per evitar més perill en la jugada a pilota aturada. Els grana pujaven el ritme i els locals van apostar per frenar els atacs grana amb faltes. Això va provocar que en els primers 45 minuts, l'àrbitre tragués quatre targetes grogues i, al final de la primera part, el primer penal de la pretemporada grana. Escudero va xutar la pena màxima, però Vassiliev li va endevinar les intencions i va aturar el remat al pal esquerre. Álvarez, qui va provocar el penal, va estar atent i va agafar el refús per marcar el primer gol del partit.A la segona meitat el Nàstic va afluixar el ritme. Cap dels dos equips van aconseguir generar perill. Els grana van deixar passar els minuts i van efectuar pocs canvis.