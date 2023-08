Quatre filials sòlids i equips històrics eleven la dificultat del grup del Nàstic

El Deportivo, la Cultural Leonesa, la Ponferradina i el Lugo seran els ossos durs de rosegar

Actualitzada 17/08/2023 a les 09:21

El temps de pretemporada ja s'està acabant. D'aquí a nou dies, els 20 equips del grup I de Primera Federació deixaran a banda les preparatòries per començar la lliga regular. El Nàstic de Tarragona complirà la seva tercera temporada consecutiva a la categoria i, per experiència, la Primera Federació apunta a ser, de nou, una lliga molt igualada.Amb la divisió entre est i oest, el Nàstic ha evitat un bon grapat d'equips perillosos, com el Castellón, Málaga, Ibiza, Real Murcia i Córdoba, però això no vol dir que el grup I sigui fàcil. Els grana hauran de competir enguany contra els millors equips filials de la categoria. Tant el Celta Fortuna com la Real Sociedad B i el Barça Atlètic van jugar el play-off d'ascens a Segona Divisió. A més, s'han reforçat. El Barça ha incorporat Mika Faye i Noah Darvich, dos traspassos que els han costat als blaugrana més del total de molts pressupostos d'altres equips de Primera Federació. D'altra banda, la Real Sociedad B conserva a la seva promesa Jon Magunazelaia i li ha pispat Mikel Goti a l'Athletic de Bilbao. A més, l'Osasuna B torna a ser rival del Nàstic. Els navarresos, que van quedar millor posicionats que els grana, han fitxat dos grans jugadors aquest mercat d'estiu. El vallenc Guillem Molina, l'extrem Max Svensson i Unai Buzán omplen de talent al planter de Santi Castillejo.A més, el Nàstic també haurà de competir contra equips històrics. El Deportivo de la Coruña buscarà, un any més, tornar al futbol professional. Per aquest motiu, han incorporat l'ex de l'Osasuna B Iván Barbero, qui va marcar 10 gols l'any passat i, aquesta pretemporada, ja n'ha fet 4. A més, mantenen Lucas Pérez a la seva plantilla.D'altra banda, el Lugo, la Ponferradina i la Cultural Leonesa també buscaran les places de play-off. Tant el Lugo com la Ponferradina van descendir de Segona Divisió i s'han reforçat amb qualitat. Els gallecs sumen César Morgado, el golejador Willy Ledesma i el talentós extrem Víctor Narro, mentre que els castellans tenen l'exgrana Nil Jiménez i l'històric davanter Yuri. Per la seva banda, la Cultural Leonesa ha canviat completament la plantilla i hi destaca la presència de tres exjugadors grana. Aarón Rey, Guillermo Fernández i Aleix Coch tornaran al Nou Estadi Costa Daurada aquesta temporada.La resta dels equips tenen els seus referents. Tarazona compta amb Marc Trilles, l'Arenteiro té als exgrana Miku i Pol Bueso i el Sabadell s'ha reforçat amb el golejador Marcos Baselga. En definitiva, moltes cares conegudes del Nàstic posaran a prova els de Dani Vidal aquesta temporada.