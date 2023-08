L'aler Isaac Mayo es converteix en el cinquè reforç del CB Salou

L'any passat va ser l'estrella del CB Cornellà

El CB Salou va continuar la confecció de l'equip amb el fitxatge d'Isaac Mayo. Amb aquesta incorporació, els de Jesús Muñiz sumen una màquina de fer punts. La darrera temporada, Mayo va ser un dels referents del CB Cornellà i va acumular un total de 10,1 punts, 3,2 rebots i 2,5 assistències de mitjana per partit. El barceloní destaca per la seva precisió perquè va aconseguir un 49,7% d'encert en els tirs de camp i un 82,2% des de la zona de tir lliure, el que el fan un home infal·lible capaç de posar-se l'equip a l'esquenaquan s'han de resoldre els parits.Malgrat la seva joventut, té 22 anys, és un jugador assentat a la categoria. Les darreres tres temporades les ha competit a LEB Plata i, d'aquesta manera, suma experiència entre les files del CB Salou. A banda del CB Cornellà, ha militat al CB L'Hospitalet i al BAA Castelldefels. A més, Mayo destaca per haver sigut internacional amb la selecció espanyola de bàsquet 3x3. De fet, va aconseguir la medalla de bronze en els Jocs Mediterranis d'Orán l'any 2022. Mayo és el cinquè reforç d'un CB Salou que busca tres fitxatges més.