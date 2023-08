El CB Salou suma experiència amb els fitxatges d'Emilio Martínez i Antón Bouzán

Les dues noves incorporacions compten amb una àmplia trajectòria a la LEB Plata

Actualitzada 16/08/2023 a les 11:25

El CB Salou s'ha reforçat amb més experiència a la categoria amb les incorporacions d'Emilio Martínez i Antón Bouzán. Jesús Muñiz ja compta amb un total de set jugadors a la plantilla i, la majoria, destaca per la seva trajectòria a la categoria de bronze del bàsquet nacional.Emilio Martínez arriba a la capital de la Costa Daurada procedent de l'Odilo Cartagena. El base va ser un dels homes de rotació de l'equip murcià i l'any passat va assolir 2,9 punts, 1,7 rebots i 1,8 assistències de mitjana en els 16 minuts que va disputar per partit. No és la primera vegada que Martínez trepitja la demarcació de Tarragona. La temporada 2021-2022 va jugar al CB Valls de la Lliga EBA i va brillar amb 9,7 punts per partit. Aquest rendiment va ser suficient per al seu retorn a la LEB Plata l'any passat. El base murcià es retrobarà amb Víctor Aguilar, qui va ser el segon fitxatge del CB Salou.Aguilar també és base i va jugar l'any passat amb Martínez a l'Odilo Cartagena. Aguilar i Martínez s'uneixen a Antón Bouzán. L'exterior arriba procedent del CB Benicarló, amb el qual va acabar tercer a la fase regular de LEB Plata l'any passat. Bouzán va obtenir uns 6,7 punts de mitjana per partit. L'escorta complirà enguany la seva cinquena temporada a la LEB Plata sota les ordres de Jesús Muñiz.El CB Salou ha patit una renovació total, de la darrera temporada només romanen tres jugadors: Adrià Aragonès, CJ Barksdale i Iker Montero. El camí dels de la Costa Daurada aquest mercat d'estiu està sent clar: estan confeccionant un equip amb jugadors contrastats a la categoria per aconseguir una plantilla sòlida i capaç d'assolir la permanència sense gaires ensurts.