Dani Vidal encara l'última setmana de la pretemporada buscant l'onze titular

El Nàstic s'enfronta avui al València Mestalla de Segona Federació a Paterna a les 19.30 h.

Actualitzada 15/08/2023 a les 21:05

El Nàstic encara l'última setmana de la pretemporada amb doble ració d'amistosos. Dani Vidal tindrà dos assajos més per decidir quin serà l'onze inicial que disputarà la primera jornada de lliga contra l'Arenteiro el dissabte de la setmana vinent. El primer és avui a les 19.30 hores contra el València Mestalla a la ciutat esportiva de Paterna.Després de començar la pretemporada amb rivals de categoria superior, com són l'Andorra i el Real Zaragoza, els grana es van enfrontar a dos equips que aspiren a lluitar per la part alta de la Primera Federació: el Castellón i l'Ibiza. Finalment, els grana la tanquen contra dos equips filials de Segona Federació: el València Mestalla i l'Espanyol B. En el postpartit contra l'Ibiza, Dani Vidal va assenyalar que «de moment, fem una valoració positiva. Volia veure el meu equip contra rivals poderosos, d'aquesta manera podíem identificar les debilitats i buscar un remei abans de l'inici de lliga». Ara, després d'aquesta part d'anàlisi de les noves peces, el tècnic vol que els dos amistosos restants siguin resolutius.Pel que fa a la porteria, Dani Parra és el que ha acumulat més minuts a causa del temps de recuperació d'Alberto Varo. Des de l'entitat esperen que el de la Canonja pugui jugar més aquesta setmana i veure si està en condicions per disputar la titularitat al riudomenc. La defensa, en canvi, sí que deixa entreveure quins tres seran a l'anhelat onze inicial. Tirlea, Joan Oriol i Pablo Trigueros han sigut els jugadors més utilitzats. Pel que fa al company de Trigueros a l'eix de la defensa, el millor posicionat és Nacho, qui ha acumulat més minuts després que Dufur es perdés els últims dos partits per un cop. Al mig del camp, Montalvo espera el seu company i tant Borja Martínez com Óscar Sanz han fet mèrits per guanyar-se el lloc. Als extrems, Jaume Jardí i Andy Escudero són els principals candidats a l'espera de la recuperació de David Concha i Mario Rodríguez, que també van patir molèsties en els darrers amistosos. A la davantera hi serà Pablo i Vidal haurà de decidir quin perfil s'adapta més al rival entre Gorka Santamaría, Marc Álvarez i Marc Fernández. Finalment, l'últim amistós de la pretemporada es disputarà el diumenge a les 19.30 h. contra l'Espanyol B a la ciutat esportiva Dani Jarque.