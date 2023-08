El Serrallo viu una festa de l'handbol amb l'homenatge a Alejandro Francino

L'esdeveniment va reunir quatre entitats

«És tot un honor per a la nostra família aquest acte. Sobretot, veure el pavelló així de ple i la quantitat d'equips que s'han vist involucrats és el que m'omple d'orgull». Aquestes van ser les paraules d'Alejandro Francino, fill en l'acte d'homenatge al seu pare, Alejandro Jano Francino, ahir, al pavelló del Serrallo. Tot i que és una de les cases del bàsquet tarragoní durant tot l'any, ahir va viure tota una festa de l'handbol, en la qual van participar quatre entitats marcades per Alejandro Francino.



va ser una de les peces claus en el desenvolupament de l'handbol a Tarragona. «A nosaltres, ens va ajudar molt quan formàvem part del club Gimnàstic. Va ser jugador i entrenador. De fet, em va entrenar a mi. Quan ens vam independitzar com a Tarragona Handbol, va continuar donant-nos suport amb diferents xerrades», destacava Aurelio Tubilla, coordinador i entrenador del Tarragona Handbol. L'entitat amb seu al barri de Sant Salvador, que fa 35 anys, va inaugurar l'esdeveniment amb un partit de juvenils contra el CH Vendrell, un equip en el qual Francino també va deixar empremta. Els tarragonins van vèncer per 36 a 29, però Tubilla assenyalava que «sigui un homenatge o un partit oficial, al final, l'handbol és més que un resultat, és una excusa per ensenyar els valors de l'esport entre els joves».El plat principal de l'acte va ser el duel entre la selecció de Qatar, entrenada per Valero Rivera, i el BM Puerto de Sagunto, entrenat pel tortosí Toni Malla. De fet, els dos entrenadors, juntament amb Aurelio Tubilla, van ser els artífexs de l'homenatge: «Els dos equips volien jugar a Tarragona, era un punt intermedi, perquè la selecció qatariana estava a Barcelona, i perquè Francino va ser molt important per a nosaltres. Vam moure cel i terra per trobar el lloc ideal, perquè al pavelló de Sant Salvador, que no té graderia, no es podia fer», apuntava Tubilla.Francino va morir fa un any després d'una lluita amb una malaltia degenerativa i Tubilla assenyalava que «ha sigut un exemple de lluita i superació, a més de propulsar l'handbol a Tarragona, es mereixia un homenatge». La família de Francino va rebre una placa commemorativa de l'esdeveniment.L'acte va comptar amb la presència del regidor d'Esports, Berni Álvarez, que expressava la voluntat perquè «aquest homenatge tingui continuïtat i que es converteixi en una tradició anual».L'esdeveniment també va servir per celebrar els 35 anys d'història de l'entitat tarragonina. Enguany, el Tarragona Handbol consta de gairebé 12 equips: 7 de federats, un femení que s'ha propulsat enguany i altres, encara per concretar, que es troben dins del projecte solidari Federació Integració Aurelio Tubilla Handbol (FIATEH).